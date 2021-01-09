Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile HEGEM arasında “şiddetle mücadele” için protokol imzalandı

RİZE (AA) – Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) arasında, "81 ile 150 bin Şiddetle Sivil Mücadele Danışmanı Projesi"ne ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, üniversitenin toplantı salonundaki törende yaptığı konuşmada, her gün medyada şiddet haberleri gördüklerini, okuduklarını söyledi.

Toplumda şiddet olaylarının, caydırıcı cezalarla giderilemeyeceğini bildiklerini vurgulayan Karaman, HEGEM'in şiddetle etkin mücadele amacıyla saha aktörü yetiştirmek için hazırladığı 81 ile 150 bin Şiddetle Sivil Mücadele Danışmanı Projesi'ni desteklediklerini ifade etti.

Karaman, üniversite olarak bu etkinlikte rol alacaklarının altını çizerek, "Bu konuyu toplumun her kesimine yaymak ve sivil inisiyatif oluşturmak gerekiyor. Bir eğitim ve bilgilendirme seferberliği başlayacak. Üniversitemizde sahanın uzmanı öğretim elemanı arkadaşlarımız da eğitim verecekler. Böylece bir alana değil, toplumun bütün damarlarına kadar yayılması ve toplumda bir hassasiyet ve duyarlık oluşturmasını arzu ediyoruz." dedi.

HEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Adem Solak ise birçok ülke gibi Türkiye'nin de en önemli güncel sorununun şiddet olduğunu dile getirdi.

Hiçbir canlının ölmesini istemediklerine dikkati çeken Solak, "Hiç kimse ölmesin. Hiçbir çocuğumuz taciz ve tecavüze uğramasın. Ateş düştüğü yeri değil, artık hepimizi yakar hale geldi. Projeyle bütün toplumun yüreğini bu işe koymasını bekliyoruz ve istiyoruz. Şiddet ile sivil mücadeleyi ülke düzeyinde bir seferberliğe dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karaman ve Solak protokolü imzaladı.