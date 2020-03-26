Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi uzaktan eğitime 30 Mart'ta başlayacak

RİZE (AA) – Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin (RTEÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 30 Mart Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, uzaktan öğretim programında, yeni eğitim modeli ve öğrencilerin merak ettiği soruları, sosyal medya aracılığıyla canlı yayında yanıtladı.

Karaman, RTEÜ Geliştirme Vakfı Topluluğu tarafından gerçekleştirilen canlı yayında, dijital olanaklarla uzaktan öğretim sürecinin 30 Mart Pazartesi günü başlayacağını belirtti.

Koronavirüs ile mücadelede en önemli konunun doğru bilgilendirme olduğuna işaret eden Karaman, öğrencilere, gerek kendileri gerekse sevdiklerinin sağlığı için Sağlık Bakanlığının uyarılarını mutlaka dikkate almaları, özellikle hijyene, sosyal mesafeye ve "14 gün" kuralına uymaları çağrısında bulundu.

Karaman, öğrencilere seslenerek, "Sizler '#EvdeKalUzaktanEğitimAl' kuralına uyarken, insan sağlığını tehdit eden bu virüsü de '#EvdeKalTürkiye', '#EvdeHayatVar' sloganlarını içselleştirerek hep birlikte ortadan kaldıracağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.