Recep Uçar: “Hedefimiz ligde kalıcı olmak”

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligin son döneminde deplasmanda aldıkları puanın değerli olduğuna dikkat çeken Uçar, “Ligin son haftalarına yaklaştığımız bölümleri oynuyoruz. Bu maçlarda alınabilecek her puan özellikle bizim gibi takımlar için değerli. Zor geçeceğini söylemiştim. Maçın farklı bölümleri var. 5 ile 30 arası iyi oynadık ama finalleri bir türlü yapamıyoruz. İyi oynarken yediğimiz gol var. Penaltıdan attığımız golle 1-1 içeri girdik. 45-60 arası Kasımpaşa’nın kontrolünde bir oyun oldu. Hücum anlamında çok iyi performans ortaya koyamadığımız bir oyun, finalleri yapmadığımız maç. Finalleri yapsak, 2 ve 3. golü bulabilirdik. Onların daha net pozisyona girdiğini söylerim ama kalan 10 maç öncesi deplasmanda alınan 1 puanı değerli buluyorum. Oyuncularımı ortaya koyduğu mücadeleden ötürü kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz ilk kez yer aldığımız ligde kalıcı olmak”

Ligin son bölümünde puanlar toplayıp kalıcı olmak istediklerini ifade eden Recep Uçar, “Biz tarihimizde ilk kez Süper Lig’de oynuyoruz. Son 3 haftadır kaybetmiyoruz. Camiamız çok büyük olmasa da mevcut oyuncu grubu ile destek veren herkese kalan bölümde direnmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, naksimum puanları toplayıp ilk kez yer aldığımız ligde kalıcı olmak” değerlendirmesinde bulundu.

“Umut’un A Milli Takım’a çağrılması gurur verici

A Milli Futbol Takımı’na davet edilen golcü futbolcusu Umut Nayir ile ilgili de konuşan Uçar, “Umut adına da bizim için de A Milli Takım’a çağrılması gurur verici. Kulüp, tarihinde ilk kez Milli Takım’a oyuncu gönderiyor. Kendisi 29 yaşında, büyük kulüplerde de oynasa, Ümraniyespor’dan Milli Takım’a gidiyor. Ligin sonuncusu olan takımdan gidiyor. Oyuncumu tebrik ediyorum. Umut, sezon başından beri çok çalışan bir oyuncumuz. Onun özverili çalışmasının yanında arkadaşlarının katkısını da göz ardı etmemek gerek. Kulübümüz adına gurur verici olay” diye konuştu.