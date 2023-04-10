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10 Nisan 2023
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Recep Uçar: Lale Orta’dan özür bekliyorum!

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 28. haftasında haftasında Kayserispor’a konuk olan Ümraniyespor, sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Tamamen kazanma parolası ümidiyle geldiğimiz Kayseri deplasmanında puan alamadığımız için üzgünüz. Çağdaş hoca ve Kayserispor camiasını tebrik ediyorum. Umarım arzu ettikleri hedefe ulaşırlar. Biz buraya 1 puan için değil, kazanmak için gelmiştik. Maçta topa daha çok sahip olan taraf bizdik. Rakiplerimizin puan ya da puanlar kaybettiği bu haftada buradan alacağımız 1 ya da 3 puan çok değerli olacaktı. Bunu alamadığımız için üzüntü yaşıyoruz. Bu ligde var olmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Sadece bugün için konuşmuyorum. Sezon başından beri Ümraniyespor maçının pozisyonları incelensin. Lale Orta’dan sizlerin huzurunda özür bekliyorum” diye konuştu. 

 

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