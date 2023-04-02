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2 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporRecep Uçar: "Puan kaybettiğimiz 4-5 travmatik maçtan biri oldu"

Recep Uçar: “Puan kaybettiğimiz 4-5 travmatik maçtan biri oldu”

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Ligin artık son düzlüğündeyiz. Evimizde oynadığımız için mutlak olarak kazanmak istiyorduk. Konyaspor ligin iyi takımlarından bir tanesi. Maçın ilk yarısına iyi başladık diyebilirim. Hatta duran topta net bir de gol kaçırdık. İkinci yarı biraz daha agresif savunma yapmaya başladık ve golü de bulduk. Sonrasında oyun direncimiz için değişiklik yaptık. Yediğimiz gollerde ayağımızdaki topu kaybederek başlayan ataklarda basit goller yedik. Daha sonrasında Konyaspor’un topu ayağında tutmasıyla oyunun kalitesi arttı. Doğruyu söylemek gerekirse biz ne yazık ki bu kaliteye yetişemedik. Bu maç bu sene ligde iç sahada puan kaybettiğimiz 4-5 travmatik maçtan bir tanesi oldu. Konyaspor’dan 1 puan almak kötü değil ama bizim durumumuz da 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Sezon başından beri söylüyoruz. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Ligde kalıcı olmak için direniyoruz. Kalan 9 haftada da direnmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Taraftarların maça ilgisinin az olmasından yakınan Uçar, “Son 4 hafta maç kaybetmiyoruz ama 750 bin nüfuslu ilçede kale arkası tribününde 100 kişi maçı takip ediyor. Bu takım Recep Uçar’ın takımı değil. Ben bu ilçenin çocuğuyum, elimden geldiğince oyuncularımla birlikte direnmeye devam edeceğim. Takım olarak Süper Lig’de ilk kez oynuyoruz. Takıma sahip çıkılmaz ise birkaç yıl sonra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi rakipler yerine başka rakipleri izlemek zorunda kalacaklar. Kalan 9 haftada 4 maçımız içeride, 5 maçımız deplasmanda olacak. Henüz yarışın içindeyiz. Son maça kadar da yarışın içinde olacağız” diye konuştu.

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