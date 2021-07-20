Reçete rafta kaldı, Rize felaketi yaşadı

Rize‘de can ve mal kaybına neden olan sel felaketinin nedenleri üzerindeki tartışmalar devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılında Karadeniz illerini sel felaketlerinden kurtarmayı vadeden 15 maddelik eylem planı gün yüzüne çıktı. Çevreci bilim insanlarının ‘tozlu raflarda kaldı’ eleştirisi yaptığı eylem planı Haziran 2019’da Trabzon’da yaşanan sel felaketinden hemen bir ay sonra açıklanmıştı. Ancak eylem planında yer alan önlemlerin büyük bölümünün tozlu raflarda kaldığı, Ağustos 2020’de Giresun’da, Temmuz 2021’de de Rize’de can kayıplarıyla sonuçlanan sel felaketlerini önleyemediği bildirildi.

LÜKS OTELDE AÇIKLANDI

Türkiye 18 Haziran 2019’da Trabzon’da yaşanan sel felaketiyle sarsıldı. 8 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 12 Temmuz 2019’da Trabzon’da lüks bir otelde yaptığı toplantıda Karadeniz illeri için ‘eylem planı’ müjdesi verdi. Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı ismini taşıyan ve toplam 15 önlem maddesinden oluşan planın ayrıntılarını anlatan Bakan Kurum, riskli bölgelerde yaşayan 2 bin aileyi, kentsel dönüşümle yapacakları konutlara taşıyacakları sözünü de verdi. Ancak erken uyarı sistemi kurulmasını öngören eylem planına rağmen bir yıl sonra Ağustos 2020’de Giresun, iki yıl sonra Temmuz 2021’de de Rize can ve mal kayıplı sel felaketlerine sahne oldu. Prof. Doğanay Tolunay, önceki gün SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada Karadeniz eylem planının tozlu raflarda unutulduğu eleştirisini yapmıştı.

KARADENİZ EYLEM PLANINDA İŞTE BU SÖZLER VERİLDİ

Halen yürürlükte olan Karadeniz eylem planında yer alan bazı maddeler şöyle:

■ Dere yataklarında yer alan binalar tespit edilecek ve uygun alanlar için kamulaştırma ve taşıma süreci planlanacak.

■ Dere yataklarının doğal yapısının bozulmaması için bölgede faaliyet gösteren tesislerde denetimler sıklaştırılacak.

■ Ekonomik ömrünü tamamlamış köprüler kaldırılacak. Karadeniz Sahil Yolu’nun yağış sularının denize ulaşmasına engel olan bölümlerinde menfezlerin kapasitesi artırılacak.

■ Erken uyarı sistemleri konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacak.