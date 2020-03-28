İSTANBUL (AA) – Oyunseverler ve Red Bull sporcularını bir araya getiren Red Bull Gaming Ground @HOME bu kez hız tutkunlarını ağırladı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, oluşturduğu yayınlarla fark yaratan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta yeni yayın serisi Red Bull Gaming Ground @Home ile oyunseverlere farklı bir deneyim yaşatmaya devam ediyor.

Oyunseverler ile Red Bull sporcularını bir araya getiren Red Bull Gaming Ground @HOME’a Ayhancan Güven konuk oldu.

Türkiye’nin en başarılı genç motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, "Real Racers Never Quit" yarış serisinin 3. ayağında, Max Verstappen, Lando Norris ve Juan Pablo Montoya gibi ünlü Formula 1 yarışçıları ile mücadele etti.

Büyük mücadeleye sahne olan yarış "https://www.twitch.tv/redbulltr" adresinden tekrar izlenebiliyor. Bütün dünyada motor sporlarına hasret kalınan bu günlerde Ayhancan Güven’in simülasyon yarışları Red Bull Gaming Ground @Home’da devam edecek.