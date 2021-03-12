Red Bull M.E.O. Dünya Finali için sanal İstanbul 17 Mart’ta açılıyor

İSTANBUL (AA) – Red Bull M.E.O.’nun Dünya Finali'ne ev sahipliği yapacak İstanbul’un en güzel noktaları sanal dünyaya aktarılıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenalarından Red Bull M.E.O.'da dünyanın en iyileri Türkiye’de buluşuyor. Türkiye dahil 28 ülkeden gelen dünyanın en önemli 32 takım ve 16 oyuncu, Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde şampiyonluk için, sanal ortama aktarılan İstanbul’da mücadele edecek. 13 günlük gaming festivali, 17 Mart’ta sanal İstanbul’un açılmasıyla başlayacak. Bu festivalin sonunda PUBG MOBILE, Hearthstone ve Teamfight Tactics oyunlarının dünya şampiyonları belli olurken İstanbul da inovatif bir yolla keşfedilebilecek.

– Tek tıkla İstanbul’u gez

Mobil oyunseverlere yaratıcı bir deneyim yaşatacak Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde 13 gün süreyle İstanbul’un en önemli noktaları sanal olarak gezilebilecek. Aralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Caddebostan, Galata Kulesi, Sultanahmet Meydanı, Balat ve İstanbul Boğazı’nın tam ortasında bir feribot gezisinin de olacağı sanal İstanbul’da aynı zamanda heyecan verici canlı yayınlar, oyunlara ve etkinliklere dair birçok içerik ve mini oyunlar da bulunabilecek. Bu simülasyon sayesinde katılımcılar, İstanbul’un daha önce ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonlarla bu kez de dijital arenada buluşacak.

– Finaller tarihi noktalarda

17 Mart’ta İstanbul’u tek tıkla keşfetmek isteyen herkese açılacak festival simülasyonundan sonra gözler finallere çevrilecek. Organizasyonda şampiyonluk mücadeleleri İstanbul ile özdeşleşen noktalarda yaşanacak. Şampiyonluk heyecanı 20 Mart tarihinde Kapalıçarşı’daki Hearthstone Dünya Finali ile başlayacak. 27 Mart’ta Ortaköy’de gerçekleşecek Teamfight Tactics ile sürecek yolculuk 22 ve 29 Mart’taki PUBG MOBILE finali ile tamamlanacak. Yapı Kredi Play ve Monster Notebook destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’ne dair daha fazla bilgi RedBull.com/meo adresinde olacak.

– PUBG MOBILE’de iki final olacak

Red Bull M.E.O.’nun PUBG MOBILE finalinde dünya da ikiye bölünecek. Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nde 22 Mart’ta Doğu ve 29 Mart’ta Batı şampiyonu belli olacak. Türkiye’yi temsil eden Futbolist ve Blaze Esports, Batı Şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Organizasyonun Hearthstone finalinde Canberk Binbay nam-ı diğer Cabixo, Teamfigth Tactics finalinde ise Futbolist sporcusu Kaan "Fujitora" Çekli ve İlker "Overrated" Bozkurt Türkiye adına mücadele edecek.

Red Bull M.E.O., Dünya Finalleri öncesinde şehri oyun alanına çevirmeyi sürdürüyor. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını Instagram üzerinden aktif olan AR filtresi ile en yaratıcı ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor. Her hafta en yaratıcı videoyu çeken ve belirtilen adımlarla Instagram hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi oluyor. Bu eğlenceli deneyime katılmak için gerekli adımlar RedBull.com/ARmeo adresinde olacak.