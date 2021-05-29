İSTANBUL (AA) – Serbest stil futbol yeteneklerini bir araya getiren Red Bull Street Style’da 2021 sezonunun elemeleri başlıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından gelen serbest stil futbol tutkunlarının hünerlerini göstermek ve sonunda da dünyanın en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Street Style geri dönüyor. 60’tan fazla ülkeden katılımcıların yer aldığı turnuvada, 2021’in en iyi serbest stil futbol yeteneğini bulma yolculuğu 1 Haziran’da başlıyor.

Sokak kültürü ve danstan etkilenen serbest stil futbolun en önemli turnuvası ve Dünya Şampiyonası olarak değerlendirilen Red Bull Street Style’da bu sene canlı etkinlikler de olacak. Seçimlerin canlı etkinliklerin yanı sıra WFFA Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek organizasyonda 16 erkek ve 8 kadın finalist, mutlu sona ulaşmak için mücadele edecek. Son şampiyonlar Erlend Fagerli ve Melody Donchet’in davet üzerine (wild card) ile katılacağı finaller ise kasım ayında canlı olarak gerçekleştirilecek.

2021 Red Bull Street Style’in bu seneki sürprizlerinden biri de 2018 şampiyonu Polonyalı Aguska Mnich ile Britanyalı sokak sanatçısı Captain Kris’in bir araya gelmesi oldu. Bu ikili, Londra’da 5 saate serbest stil futbol konseptini kullanarak hareketi temsil eden bir duvar resmi oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Britanyalı sokak sanatçısı Captain Kris, Mnich ile çalışmanın çok heyecan verici olduğunu belirterek, “Onun sayesinde sanat eserime yeni bir yön verdim. Futbol hareketlerini sanat eserine entegre etmek, iş birliğinin doğal bir ilerlemesiydi. Çünkü çalışmalarımın çoğu pop art teması etrafında toplandı. Etrafta çalışmam için boya sıçraması için topu duvara vurması, duvar resmine yepyeni bir boyut kattı, ki bu daha önce hiç görmediğim bir şeydi.” ifadelerini kullandı.

Polonyalı Aguska Mnich ise "Red Bull Street Style tamamen en iyi kişisel becerilerinizi göstermekle ilgili. Bu nedenle Kaptan Kris ile çalışmak ve serbest stil futbol numaraları ile benzersiz bir sanat eseri yaratmak çok heyecan vericiydi. Bu daha önce hiç yapmadığım bir şey ama bu sanat eserini yaratmaya yardımcı olmak için serbest stil becerilerimi kullanmaktan zevk aldım.” değerlendirmesinde bulundu.

16 yaşının üstündeki herkesin katılımına açık olan turnuvaya dahil olmak için 60 saniyeden uzun olmayan ve yatay şekilde çekilmiş videoları internet sitesine yüklemek yeterli oluyor.