Reddedildi: İkinci teklif sonrası son durumu

Sezona Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, ilerleyen haftalarda üst üste gelen kötü sonuçlardan sonra yolları ayırma kararı almıştı. Valerien Ismael’in ardından ise deneyimli teknik adam Şenol Güneş Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü olmuştu.

Göreve geldikten sonra kısa süre içerisinde takımı toparlamayı başaran başarılı çalıştırıcı, son dört Süper Lig maçından galibiyetle ayrılarak takımı üst sıralara doğru taşıdı.

WEGHORST GİTTİ

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte, Beşiktaş bu dönemi en hareketli geçiren takım oldu. Sezon başında İngiltere’nin Burnley takımından kiralanan Wout Weghorst attığı gollerle taraftarların sevgilisi olurken, gelen bir teklifle sürpriz bir şekilde takımdan ayrıldı.

Hücum bölgesine transfer yapmak isteyen Manchester United, Hollandalı golcüyü transfer edince, Beşiktaş yeni bir golcü arayışına başladı. Cristiano Ronaldo’yu transfer eden Al Nassr, bir yabancı oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kalınca, Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdı.

Santrfor arayan siyah – beyazlılar devreye girerek eski golcüsünü yeniden takıma kazandırmayı başardı.

ORTA SAHA ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Orta sahaya da transfer yapmak isteyen Beşiktaş’ta görüşmeler devam ediyor. Siyah – beyazlılarda listenin başında Konyaspor’un Boşnak yıldızı Amir Hadziahmetovic yer alıyor. Konyaspor’un yüksek bonservis talebi ve oyuncuya hem yurt içi hem de yurt dışından tekliflerin olması transferi zorlaştırıyor.

Siyah – beyalılar bir yandan Konyaspor yönetimi ile görüşmelere devam ederken, bir yandan da alternatifler üzerinde de çalışmalar yapıyor.

YENİ TRANSFERE TEKLİF GELDİ

Geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında Kasımpaşa’ya transfer olan Jackson Muleka, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplamıştı. Geçen sezonun ikimnci yarısında 14 maça çıkan Kongolu oyuncu, 12 kez gol sevinci yaşarken beş kez de asist yapma başarısı göstermişti.

Siyah – beyazlılar sezon sonunda 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Standard Liege ile görüşmeler sonucunda yıldız oyuncuyu 3.35 milyon Euro karşılığında kadroya katmıştı.

Büyük ümitlerle transfer edilen Jackson Muleka, hem Valerien Ismael, hem de Şenol Güneş döneminde genel olarak beklentilerin altında kaldı. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’un ardından forvette üçüncü alternatif durumuna gelen Kongolu oyuncuya Mısır’dan teklif geldi.

İŞTE TEKLİFİN DETAYLARI

Mısır’ın güçlü ekiplerinden Al Ahly, siyah – beyazlılara ilk olarak kiralama teklifi yaptı. Beşiktaş’ın altı aylık kiralama için yüksek bir bedel talep etmesinin ardından Al Ahly temsilcileri bu kez oyuncuyu bonservisiyle transfer etmek istedi.

Al Ahly, Beşiktaş’a Jackson Muleka’nın bonservisi için 3,5 milyon Dolar teklif ederken, siyah – beyazlılar ise 7,5 milyon Dolar talep etti. Mısır ekibi temsilcileri Beşiktaş’ın istediği bonservis karşısında yeni bir hamlede bulunmazken, yakın zamanda yeni bir teklif yapabilir.