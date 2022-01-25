Reel kesim güven endeksi ocakta arttı

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 111,9’a yükseldi. Endeks 2021 Aralık’ta 106,1 olmuştu.

Sozcu.com.tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 Ocak’a ilişkin reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

Reel kesim güven endeksinde ocak ayında toparlanma görülürken, kapasite kullanım oranı geriledi.

Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 111,9’a yükseldi. Endeks 2021 Aralık’ta 106,1 olmuştu.

ÜRETİM KESİNTİLERİNİ KAPSAMIYOR

Söz konusu anket ayın ilk iki haftası yapıldığı için, 20 Ocak sonrasında sanayide enerji kesintileri nedeniyle yaşanan yaygın üretim kesintilerini kapsamıyor.

Merkez Bankası’ndan yapılan değerlendirmeye göre, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

İlginizi Çekebilir Sanayide kapasite kullanım oranı ocakta geriledi İlginizi Çekebilir Sektörel güven endeksi hizmet ve perakendede artarken inşaatta azaldı İlginizi Çekebilir Piyasalar türbülansta: Sert kayıplar sürüyor