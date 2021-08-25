Reel kesimde güven azaldı

Merkez Bankası’nın açıkladığı anket verilerine göre, reel kesim güven endeksi, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azaldı.

Sozcu.com.tr

Reel kesim güven endeksi, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 113,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Ağustos dönemi İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerini açıkladı. Buna göre, 2021 yılı Ağustos ayında RKGE, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 113,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 112,2 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü. İç piyasa ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi.

SİPARİŞLER AZALDI, İSTİHDAM BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği, mevcut mamul mal stokları seviyesinin bir önceki ayda mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi.

MALİYETLER ARTTI, İYİMSERLİK AZALDI

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 24,6 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,3’ten 14,8‘e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 74’ten 76‘ya gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 8,3’ten 9,2‘ye yükseldi.

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