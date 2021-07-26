Reel kesimin güveni temmuzda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayına ait Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) rakamlarını açıkladı. RKGE, 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 114,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 112,1 seviyesinde gerçekleşti.

ÜRETİM HACMİ VE MAL STOKU DEĞERLENDİRMELERİ DÜŞTÜ

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artarken, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azaldı.

SON ÜÇ AYA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam ederken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre güçlendi.

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