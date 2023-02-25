“Refakatçisi olmayan çocuklarla ilgili soru işaretleri büyüyor”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, refakatçisi olmayan depremzede çocuklarla ilgili iddialara yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* 6 Şubatta gerçekleşen ilk depremden bu yana, günlerdir refakatsiz çocukların akıbetini ve kayıp çocukları konuşuyoruz. Deprem bölgesinde refakatsiz çocuk bulanların mutlaka Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ulaşmaları çağrısını bizzat yaptım. Ancak maalesef bu süreçte soru işaretleri giderek büyüyor.

* Depremzede çocuklarla ilgili farklı haberler ve suç duyurusuna da konu olan olaylar duyuyoruz. Bunları sorduğumuzda bakanlık yalanlıyor. Bazı depremzede çocukların İstanbul’da bir villada bir dernekle ilişkili kişi tarafından himayeye alındığına dair haberler üzerine bakanlık, çocukların annelerinin yanlarında olduğunu, bir şey yapamayacaklarını açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer

* İl Müftüsü çocukların annelerinin başka yerde kaldığını, çocuklar 12 yaşından büyük oldukları için anneleriyle kalamadıklarını söylüyor. Bu yapının üyeleri arasındaki mesajlaşmalarda da depremzede çocukların İl Müftüsü tarafından yönlendirildiği görülüyor.

* Bakanlık depremzede çocukların akıbetiyle ilgili gelişmeler basında yer almadan haber alamayacak mı? Depremzede aileleri ayırmadan, onları birtakım yapıların eline bırakmadan bir yöntem bulunamıyor mu? Yapılan incelemede kayıtlı 45 çocuktan 9’unun okulda olduğu ifade edildi. Kalan 36 çocuk niye okullarında değil?

* Vatandaş bu yapılara mecbur bırakılıyor. Bu yapıların güçlenmesinin ülkemize neye mal olduğunu yakın süreçte yaşayarak gördük. Hala akıllanılmamış olunduğunu üzülerek takip ediyoruz.