REFİK ANADOL YAPAY ZEKAYLA SANATI NASIL BİRLEŞTİRİYOR?

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Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programında bu hafta Beyoğlu Alkazar Sinemasını geziyoruz. Medya sanatçısı olarak mimari,yapay zeka ve sanatı birleştiren Refik Anadol'un "Alkazar Rüyası" görüyoruz. Alkazar Rüyası nedir? Yapay zekayla sanat nasıl birleştirilir? Refik Anadol nasıl bu sanata başladı? Verilerle yapılan sanat duygularımıza nasıl hitap eder? Refik Anadol, bilim ve teknolojiden mi besleniyor? Kamusal alanda sanat yapmanın amacı nedir? Eserlerinin kontrolünün ne kadarı yapay zekada? Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programı Hepsi Burada'nın katkılarıyla devam ediyor.

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