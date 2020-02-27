Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Kökü “arzulamak, meyletmek” anlamındadır.

Peki Regaip Kandili’nin anlam ve önemi ne?

Regaip Kandili nedir?

Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Kökü “arzulamak, meyletmek” anlamlarına gelmektedir.

Regâib sözcüğü Kur’an-i Kerim’de geçmemektedir.

Regaip Kandili doğrudan Kur’an-ı Kerim kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir.

Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir ve büyük kutlamalarla kutlanır.

İslam kültüründe diğer kandiller gibi önemli bir yeri olan Günahların bağışlanacağı, edilen duaların Allah’a ulaşacağı, İbadetlerin sevaplarını katlanacağı Mübarek Regaip Kandilinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ‘in iki rekat namaz kıldığına ilişkin çeşitli rivayetler vardır.

Kandil günü ve gecesinde Müslümanlar bu önemli güne eriştikleri için bu özel günü dualar, ibadetler, camilerde mevlit programlarına katılarak, birbirlerini güzel niyetlerle ve kandil simiti ile kutlarlar.

Bu günü en iyi şekilde değerlendirmek için Regaip Kandili’nde nasıl ibadet etmeliyiz? Nasıl İhya Edilmelidir?

Regaip Kandilinde Nasıl İbadet Etmeliyiz?

Kaza ve Nafile namaz kılmak bu mübarek gün ve geceyi değerlendirmek adına yapılacak ibadetlerdir.

Regaip Kandili’nin gündüzünde oruç tutulabilir.

Günahlarımız için tevbe ve istiğfar etmek bu gece için çok önemlidir.

Regaip Kandili’nde Allah’ın bağışlayıcılığı pek çoktur. Zikir yapmak, evred-ü ezkarda bulunmak da çok değerlidir.

Kur’an-ı Kerim okumak, Kur’an okunan yerlere katılmak da bu geceyi güzel değerlendirmeye sebep olacaktır.

Mü’minlerle helalleşmek ve küs ve dargınların barıştırılması Regaip Kandili günü yapılacak güzel işlerdendir.

Yoksula, yetime, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak yapılacak hayırlı işlerdendir.

Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

“Lâ ilâhe illallah”, “Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed”, “Estağfirullah”, “Sübhânallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu Ekber”, “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” gibi sözleri zikretmek, tekrar etmek çok sevaptır.

Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

En azından yatsı ve sabah namazları camide cemaatle kılınmalıdır.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli;

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

Regaip Kandili Duası

“Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed.

Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle

Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir!

Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri

senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lutfet! Kalplerimize inşirah bahşet. Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım! Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle. Kalplerimizi birbirene ısındır ve bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!”

Regaip Kandili İle İlgili Hadisler

Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. [Deylemî]

Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. [Ebu Ya’la]

Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. [İbni Asakir]

Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip “Ya Rabbi onu mağfiret et” derler. [Ebu Muhammed]

Mevlid mi, Mevlit mi, Mevlüt mü ?

Günlük hayatımızda, iş hayatımızda ve sosyal yaşantımızda yaygın olarak kullandığımız ve yanlış telaffuz ettiğimiz bir çok sözcük vardır. Mevlüt kelimesi de bu sözcüklerden biridir.

Mevlüt kelimesi dilimize Arapça’dan geçmiştir. Sözcük anlamı doğumdur. Arapça yazımında sözcüğün sonu “te” harfi ile değil “dal” harfi ile bitmektedir. Dolayısıyla sözcüğün aslı “Mevlid”tir. Ama Türkçe’deki ünsüz sertleşmesi kuralı sonucu sözcük “mevlit” olarak Türkçeleşmiştir.

Halk arasında ise zamanla ‘i’ harfi ‘ü’ harfine dönüşmüş ve mevlüt sözcüğü mevlit sözcüğünden daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.

Telaffuz farklılığının neticesinde mevlüt hediyeleri şeklinde bir tabir ortaya çıktığı gibi, mevlit hediyeleri şeklinde bir tabir de mevcuttur. Yine aynı şekilde mevlid hediyeleri olarak okuyan ve yazanlar da bulunmaktadır.

Tüm okuyucularımızın kandilini kutlar hayırlara vesile olmasını dileriz.