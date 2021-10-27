‘Reis TÜİK başkanını hemen görevden al’

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, “Araç sayımız 24 milyon 553 bin ama Sayın Erdoğan, ‘Her evde araba var’ diyor. Buna göre 60 milyon araba olması gerekir” dedi.

Deniz AYHAN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Utanmadan sıkılmadan aşı yok, evine götürecek ekmeği yok diyorlar. Her evde araba var, kapıcısında araba var. İkinci elde araç yetişmiyor. Hepsinin istatistiklerini tutuyoruz” dedi. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin Erdoğan’ı yalanladığını belirterek, “Reis, TÜİK Başkanı’nı görevden al” diye seslendi.

SİZİN ARABANIZ VAR MI?

TÜİK istatistiklerini de paylaşan Enginyurt, “Buna göre Türkiye’de araç sayısı 24 milyon 553 bin 312. Sayın Erdoğan, ‘Her evde, kapıcılarda bile 2-3 araba var’ diyor. Cumhurbaşkanımızın hesabına göre en az 60 milyon araba olması gerekir” dedi.

Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki; ‘Her evde araba var, kapıcısında araba var, şu anda ikinci el araba yetişmiyor. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz?’ Buna yorum yapamıyorum, şaşkınım. Bize saldıran AKP’li trollere soruyorum. Hepinizin arabası var mı? Reisiniz var diyor da. Siz cevap verin” diye seslendi.

YALANCI TÜİK

TÜİK’in araçlara ilişkin istatistiklerini de paylaşan Enginyurt, “TÜİK verilerine göre, Türkiye’de araç sayısı 24 milyon 553 bin 312. Sayın Erdoğan, her evde, evlerin kapıcılarında bile 2-3 araba var diyor. Yalancı TÜİK… Cumhurbaşkanımızın hesabına göre en az 60 milyon araba olması gerekiyor. Reis, TÜİK Başkanı’nı görevden al” diye seslendi.

AB’NİN ÇOK GERİSİNDEYİZ 100 KİŞİYE 15 OTO DÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki akşam yaptığı konuşmada, “Her evde, kapıcısında araba var, araç yetişmiyor” dedi ancak rakamlar öyle söylemiyor. Türkiye’de 100 kişiye düşen otomobil sayısı 15. Avrupa Birliği ortalamasına göre bu rakam 56. Arjantin’de 100 kişiden 31’i, Meksika’da dahi 27’si otomobil sahibi iken, Türkiye otomobil sahipliğinde Afrika ülkelerinin hemen üzerinde en diplerde yer alıyor.

OLANLAR DA ÇOK YAŞLI

Türkiye’de hem otomobil sahipliği oranı çok düşük hem de trafiğe kayıtlı otomobiller çok yaşlı. Türkiye, 13.2 olan trafiğe kayıtlı araçların ortalama yaşı ile 23 ülkenin de gerisinde bulunuyor. Özlem ERMİŞ BEYHAN