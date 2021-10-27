Rekabet Kurulu Kalamış Yat Limanı’nın Koç’a devredilmesine izin verdi

Yazan:
Alaturka Online
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Rekabet Kurulu, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın Koç Holding tarafından devralınması işlemine izin verdiğini duyurdu. En yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile Koç Holding iştiraki TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ vermişti.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 11:08 – 27 Ekim 2021 Güncellenme: 11:15 – 27 Ekim 2021

Rekabet Kurulu Kalamış Yat Limanı’nın Koç’a devredilmesine izin verdi

Rekabet Kurulu, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi işlemine ilişkin olarak Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurulu (RK) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

“Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine ilişkin olarak Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş tarafından devralınması işlemine izin verildi.

2,5 MİLYAR TL’LİK TEKLİF VERMİŞTİ

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile Koç Holding iştiraki TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ vermişti.

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