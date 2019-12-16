Rekabet Kurumu Cezası’na Google’dan Türkiye’den Çıkarız Yanıtı

Yazılım devi Google şirketi Türkiye’deki iş ortaklarına, Türkiye’de satılacak yeni akıllı telefonlara işletim sistemi Android lisansı vermeyeceklerini bildirdi.

Geçen yıl Eylül ayında mobil telefonlarda gerekli rekabet kurallarına uymadığı gerekçesiyle 93 milyon TL ceza kesen kurum Google’a istenen şartları yerine getirmediği gerekçesiyle günlük gelirinin binde 5’i oranında bir ceza kesti.

Kurum bu kararını 7 Kasım tarihinde açıklamıştı. Kurum Google’a tekrar düzenlemeler yapması için 60 gün süre tanındığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada Google’ın daha önce yaptığı düzenlemelerin gerekli kriterleri sağlamadığı vurgulanmıştı.

Google’dan yapılan açıklamadaysa “Türkiye’deki iş ortaklarımıza Türkiye’de piyasaya çıkacak yeni Android telefonlarda onlarla birlikte çalışamayacağımızı bildirdik. Mevcut piyasadaki telefonları alan ya da kullanan tüketiciler bundan etkilenmeyecek. Google’ın diğer hizmetleri de bu karar dışında” denildi. Google söz konusu açıklamayı iş ortaklarına yolladığı bir mektupla duyurdu.

Rekabet Kurumu, Google’ın Android işletim sistemini kullanan telefonlarda Google arama programı dışındaki arama programlarını da tercih edebilme seçeneğinin sunulmasını talep etmişti. Söz konusu karar Rus Yandex şirketinin açtığı dava sonucu verildi. Ocak 2019’da Rekabet Kurumu söz konusu davaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.