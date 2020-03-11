Rekabet vatandaşa yaradı, ekmek 49 kuruş…

Kırşehir’de fırıncılar ile büyük marketler arasındaki ekmek savaşından vatandaş karlı çıktı. Rekabet sonuncunda geçen ay önce fırıncılar ekmeği 59 kuruş yaptı. Ardından bazı büyük marketler fiyatı indirmek zorunda kalarak 55 ile 60 kuruşa çekti. Bunun üzerine fırıncılar bir indirim hamlesi daha yapınca bakkallarda ekmek 49 kuruştan satılmaya başlandı.

REKABET VATANDAŞA YARADI

Kentte yaşanan ekmek rekabetinden vatandaşların karlı çıktığını dile getiren yerel market sahibi Salih Korkmaz, şöyle konuştu:

* Bu arada ki durum aslında fırıncıların kendi aralarında yaptıkları rekabetten kaynaklanıyor. Bazı fırınlar ulusal marketlere 59 kuruştan ekmek verince diğer fırınlarda bizim gibi yerel market ve bakkallara aynı fiyattan ekmek vermeye başladı.

* Son olarak şimdi fiyatı 49 kuruşa çektik. Gayet de güzel oldu.Vatandaşlar son derece memnunlar. Ulusal marketler küçük esnafla uğraşıyorlar. Küçük esnafı bitirmeye çalışıyorlar. Bunu kimse inkar edemez artık.

EKMEĞİN MALİYETİ 75-80 KURUŞ

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk daha önceden yaptığı açıklama da kaliteli malzeme kullanılması halinde ekmeğin fırıncıya maliyetinin 75-80 kuruştan aşağı olamayacağını dile getirmişti.

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