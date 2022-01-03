‘Rekabetçi kur’ yetmedi: Aralıkta dış ticaret açığı yüzde 46 arttı

Aralıkta ithalat yüzde 29,2 oranında artarak 28,9 milyar dolara ulaşırken, ihracattaki artış yüzde 24,9’da kaldı ve 22,3 milyar dolar oldu.

Sozcu.com.tr

TL’deki büyük değer kaybı enflasyonu 19 yılın zirvesine taşıyıp vatandaşın alım gücünü azaltırken, hükümet cephesi ‘rekabetçi kur’ ile dış ticarette avantaj yakalanacağını söylüyor.

Ancak döviz kurlarının hızla arttığı aralık ayında dış ticaret açığı azalmak bir yana arttı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, aralık ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artışla 22,3 milyar dolara yükselirken, ithalat aynı dönemde yüzde 29,2 artışla 28,9 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde dış ticaret açığı da yüzde 45,9 artışla 6,6 milyar dolar oldu.

2021 yılında ihracat yıllık yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolar, ithalat ise yüzde 23,6 artışla 271,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 7,8 artışla 46 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ENERJİ FATURASI KATLANDI

Aralıkta dış ticaret açığının artmasında, 7 milyar dolara ulaşan enerji ithalatının etkisi oldu.

‘Mineral yakıtlar, mineral yağlar’ kaleminde ithalat, aralıkta yıllık yüzde 153,4 arttı ve fasıl olarak ilk sırada yer aldı.

2021’de yıllık enerji faturası da yüzde 74,6’lık artışla 50,5 milyar dolar oldu.



İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN BİRİNCİ

Türkiye’nin 2021 yılında en çok ihracat yaptığı ülke, 19,3 milyar dolarlık rakamla Almanya oldu. Bu ülkeye ihracat yüzde 20,9 oranında arttı.

ABD’ye ihracat da 2021’de yüzde 44,6 artışla 14,7 milyar dolara yükseldi.

Türkiye’nin 2021 yılında en çok ithalat yaptığı ülke, 32,3 milyar dolarlık rakamla Çin oldu. Bu ülkeden ithalat, yüzde 40 arttı.

Rusya’dan ithalat da bu dönemde yüzde 60,8 artışla 28,7 milyar dolar oldu.



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