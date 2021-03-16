Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Etkinliği sona erdi

ANKARA (AA) – "Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Etkinliği", Katılım Öncesi AB Mali Yardım Aracı (IPA) projelerinin etkileri üzerine oturumların ardından tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Programları Daire Başkanı Ahmet Alperen Sağkaya, "Geleceğe Hazırlanmak" konulu oturumda yaptığı konuşmada, 2020'den sonra çok yıllı mali çerçeveye giriş ve IPA için bir sonraki finansal görüş ve stratejik yön beklentilerine ilişkin gelişmeleri paylaştı.

IPA 3'teki bazı önemli değişiklik ve yeniliklere değinen Sağkaya, bunlara yönelik yaptıkları çalışmaları ve komisyona gönderilecek belgelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağkaya, projelerden yararlanacakların AB stratejilerini iyi bilmesi gerektiğini, bu dönemde 8 aday ülke için belirlenen toplam 14 milyar avroluk bütçe olduğunu söyledi.

Bu yıl için 27 proje önerdiklerini ve 4 projenin kabul gördüğünü dile getiren Sağkaya, AB'nin yeni projelerde, yeşil mutabakat ve dijital yaklaşımları öncelediğini ve bu kapsamda belirlenen bütçenin yüzde 42'lik bölümünün ayrıldığını bildirdi.

AB Proje Koordinatörü Erdal Suat Başkan da "IPA deneyimi ve Türkiye ile İşbirliğinden Beklentiler" konulu oturumda, Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı (RYOP) dahilinde hayata geçirilen "Fındık Altına Dönüşüyor Projesi" hakkında konuştu.

Bakanlığa bağlı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Yönetim Departmanı Koordinatörü Semih Vardar da Türkiye ile endüstriyel iş birlikleri için gelecek beklentileri ve çıkarılan derslere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Genel Müdürlüğün Sözleşme Yöneticisi Özden Karadağ, RYOP projelerinin Türkiye üzerindeki etkisini anlattı.