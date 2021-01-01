‘Rekabet’te karnemiz baştan aşağı kırık

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yayınladığı Küresel Rekabetçilik Raporu 2020, 37 ülkenin değerlendirildiği birçok kriterde Türkiye’nin son beş basamak içinde olduğunu ortaya koydu. Ekonomik dönüşüme hazır olma konusunda da notumuz düşük.

Bu yıl hükümetlerin olağanüstü pandemi önlemleri nedeniyle ilk kez rekabet gücü sıralaması yapılmadan yayınlanan rapor, COVID-19 krizini atlatabilmek için ülkelerin daha üretken, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik sistemleri nasıl inşa edeceğini inceliyor. WEF tarafından yayınlanan “Küresel Rekabetçilik Raporu Özel Baskısı 2020: Ülkeler İyileşme Yolunda Nasıl Performans Gösteriyor?” başlıklı çalışmada COVID-19 krizi boyunca gelişmiş dijital ekonomilere, güçlü sosyal güvenlik ağlarına ve sağlam sağlık sistemlerine sahip ülkelerin daha dirençli olduğu ve krizi daha iyi yönetebildikleri vurgulanıyor.

EN İYİ SIRAMIZ 30’UNCULUK

İş ortamını dönüştürmek: Kamu hizmetleri Türkiye’nin raporda en iyi aldığı notlardan ve sıralaması 37 ülke arasında 30’unculuk. Yeşil altyapıya geçişin olduğu kriterde ise 34’üncü sıradayız.

Beşeri sermayeyi dönüştürmek: Türkiye’nin en kötü notlarından biri eğitim müfredatını güncelleme ve yetkinliklerin artırılması için yapılan eğitim yatırımlarının artırılması. Sıralamamız bu kriterde 35’incilik. Brezilya ve Yunanistan ise listede Türkiye’nin de gerisinde olan iki ülke.

Piyasaları dönüştürmek: Finansal sistemler, son finansal krizden bu yana daha istikrarlı hale gelmektedir. Bununla birlikte finansal sistemlerin daha kapsayıcı olmaları; artan piyasa konsantrasyonu malların ve insanların hareketinin kısıtlanması ve piyasaların dönüşümünü engelleme riski taşımaktadır. Rapor, rekabeti artırıcı ve tekelleşmeyi önleyici çerçevelerini güncellerken, şirketlerin sürdürülebilir ve kapsayıcı yatırımlar yapmaları için finansal teşvikler getirilmesini tavsiye etmektedir. Rekabet ve antitröst çerçevelerimiz de 30’unculukla en yüksek not aldığımız kriterlerden.

İş ortamını dönüştürmek: Kamu hizmetleri Türkiye’nin raporda en iyi aldığı notlardan ve sıralaması 37 ülke arasında 30’unculuk. Yeşil altyapıya geçişin olduğu kriterde ise 34’üncü sıradayız.

Türkiye, yaratıcılığı çeşitlilik ile desteklemede sondan ikinci ülke

İnovasyon ekosistemini dönüştürmek: WEF, ülkelerin Ar-Ge’ye yönelik kamu yatırımlarını artırırken özel sektörün bu alanda yatırımlarını teşvik etmelerini tavsiye ediyor. “Uzun vadede, ülkeler “yarının pazarlarının” oluşturulmasını desteklemeli ve yaratıcılığı artırmak için şirketleri şirket içi cinsiyet/kimlik çeşitliliğini artırmayı benimsemeleri konusunda motive etmelidir” denilen raporda rekabet bağlamında yaratıcılığın desteklenmesi için çeşitlilik kültürünü desteklemek de Türkiye’nin sınıfta kaldığı kriterlerden. Türkiye bu kriterde 37 ülke arasında 36’ncı sırada. Hindistan ise listede bizim de gerimizde yer alan tek ülke.