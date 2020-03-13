Rekabet’ten 4 akaryakıt şirketine ceza

Rekabet Kurumu’nun açıklamasında; BP Petrolleri, Opet Petrolcülük, Petrol Ofisi, Shell&Turcas Petrol ve Güzel Enerji Akaryakıt’ın bayilerine yönelik uygulamaları ile 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ifade edildi.

Buna göre eski adı Total Oil Türkiye olan Güzel Enerji hariç, dört şirketin bayilerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine oy birliği ile karar verildi.

YÜZDE 1 ORANINDA CEZA

Söz konusu dört şirkete rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumu kötüye kullanma kapsamında 2018 gayri safi gelirlerinden yüzde 1 oranında idari para cezası verilmesine karar verildi.

Açıklamada kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri’nde yargı yolunun açık olduğu kaydedildi. (REUTERS)

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