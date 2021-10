Rekabet’ten limon toptancılarına ceza çıkmadı

Rekabet Kurumu, limonun toptan fiyatlarındaki artışı incelemek üzere mercek altına aldığı 16 teşebbüs hakkındaki kararını verdi. Firmaların kanun ihlaline ilişkin yeterli kanıt bulunamadığı için idari para cezası uygulanmayacak.

Rekabet Kurumu, limon ürününün toptan satışında ortaya çıkan fiyat artışlarının incelenmesi amacıyla yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Kurum’un internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamaya göre, limon ürününün toptan satışında faaliyet gösteren 16 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmada, ilgili kanun hükümlerinin ihlaline yönelik belge bulunmadığı için, teşebbüslere idari para cezası uygulanmaması kararlaştırıldı.

Açıklamada, soruşturmanın çeşitli basın yayın organlarında çıkan ve kamuoyuna da yansıyan haberler doğrultusunda yürütüldüğü anımsatıldı.

Söz konusu 16 firma, Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanan kararda şöyle sıralandı:

Ahmet Doğan, Akbaşlar Tarım Ürünleri Gıda Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Balcı Tar. Ürn. Seb. Mey. Kom. İnş. Emlk. ve Taşm. Tic. Ltd. Şti., Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş., Eren Tarım Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Harun AHMETOĞLU, Has Egeli Nar. San. ve Tic. Ltd. Şti, Kara Yaş Sebze Meyve İth. İhr. Ltd. Şti, Limoncular Sebze Meyve Komisyon Evi Şehmuz ÖZGÜN, Öz-Ka Tarım Ürünleri İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti., Sezai Ahmet HALLAÇ-Meysen Eksport,13.Sopalı Narenciye ve Organik Tarım Ürn. Paz. Nakl. Tic. Ltd. Şti., Topal Gıda Murat TOPAL, Topal Narenciye Plastik Gıda Tarım Hayv. İnş. Pet. Tur. Taş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Uluslararası Nakliye Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.

