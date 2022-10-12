Rekor ceza almışlardı: Biri Yunanistan’a kaçarken, diğeri Mardin’de yakalandı

Diyarbakır’da Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen ve aralarında üç aylık bir bebeğin de bulunduğu13 kişinin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırısının faili oldukları gerekçesiyle 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan 6 sanıktan ikisi yakalandı. Sanıklardan biri Yunanistan’a kaçmak isterken, diğeri ise Mardin’de gizlendiği evde yakalandı.

Özgür CEBE

Diyarbakır‘da 4 Kasım 2016 günü Emniyet Müdürlüğü binası önünde bomba yüklü bir minibüsle düzenlenen intihar saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda Habibe Aydın, Halime Bulut, Hava Fidanboy, İsmail Mavitaş, Kadri Tabier, Mehmet Hanefi Boğa, Merve Erman, Recai Altay, Rıza Çınar, Semih Turgut, Zeynep Sevinçer, Muhammet Can Eringin (3 aylık bebek) ile Suriye uyruklu Abdurrahman Hasan hayatını kaybetmişti.

Saldırı mesai saati başlamadan gerçekleşince evlerinde oturanların yanı sıra aralarında işe okula gitmek için otobüs duraklarında bekleyen 538 kişi de yaralanmış, 5 bina tamamen yıkılmış, onlarca bina, işyeri ve aracın ağır hasar görmüştü.

ÜZERLERİNDE TNT RDX KALINTILARI ÇIKMIŞTI

Hain saldırıyla ilgili 6 yıldan beri tutuksuz yargılanan 6 sanıkla ilgili dava 4 Ekim günü Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı. Mahkeme sanıklar Yılmaz Budak, Serdar Budak, Suat Sular, Mehmet Ekmen, İshak Tayar ve Turgay Ebrem’in saldırıdan bir gün sonra yakalanmış olmalarına rağmen el ve yüz svaplarında, kıyafetlerinde patlayıcı artığı RDX, TNT kalıntıları ve Antimon elementi içeren kimyasal madde kalıntıları bulunduğunu, sanık Turgay Ebrem’in, bomba yüklü aracı satın alan terörist Ramazan Budak’ı tanımadığını belirtmiş olmasına rağmen Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumundan gönderilen HTS kayıtlarına göre 6 kez karşılıklı görüşme yaptıklarını belirtti.

BİRİ YUNANİSTAN SINIRINDA DİĞERİ MARDİNDE YAKALANDI

Mahkeme sanıkları “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek, kasten adam öldürmek” suçlarından ayrı ayrı 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 538 kişiyi de öldürmeye teşebbüs etmek suçundan 15’er yıl olmak üzere toplam 8070 yıl hapisle cezalandırdı, hükümle birlikte tutuklama yönelik yakalama kararı çıkardı.

Sanıklardan Suat Sular, hakkındaki tutuklama kararı öğrenir öğrenmez soluğu Yunanistan sınırında aldı. Bir FETÖ hükümlüsü ile birlikte göçmen kaçakçılarının yardımıyla Yunanistan’a kaçmak isteyen Sular, Edirne İpsala sınırında yakalandı.

Adliye’ye sevk edilen Sular, hakkındaki tutuklama kararı yüzüne okunarak vicahiye çevrilerek cezaevine konuldu. Aynı davada yargılanan sanık Mehmet Ekmen’de hakkındaki tutuklama kararı sonrasında Mardin’de gizlendiği bir evde yakalanarak cezaevine konuldu. Diğer 4 sanığın yakalanması için 81 ilde polis ve jandarmanın çalışmaları sürüyor.

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