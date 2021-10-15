Rekor dolar artışı sonrası Öztrak Erdoğan’a o tweet ile demediğini bırakmadı!





Dolar alan değil ama, satan bin pişman oldu. Sarayın yanaşmaları abat olurken, Erdoğan’a güvenen, Dolarını, altınını bozduran vatandaşlarımız, Hep yaya kaldı. Paramızın değeri düştükçe, Elektriğe, doğal gaza, benzine, mazota, gübreye, Hasılı iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Çiftçinin, esnafın, ailelerin beli bükülüyor. Bu rezaletin sorumlusu kim? (Erdoğan’ın tweeti) “Para, tıpkı bayrak gibi, Tıpkı milli marş gibi, Bir ülkenin gücünü, itibarını, Bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı, milletin itibarıdır” Bu tweeti atan Erdoğan’ın kendisi. “Ben ekonomistim” diyen Erdoğan, Bu tweeti 1 Mart 2012’de atmış. O gün 100 lirayla; 84 Bulgar Levası alınıyordu, Bugün ancak 19 Leva alınabiliyor. Milli paramızın komşumuzun parası karşısındaki alım gücünü, 9 yılda 65 Leva düşüren kim? Konu komşunun parası karşısında bile, Paramızı pul eden kim? #faiköztrak #dolar #erdoğan #chp #cumhuriyethalkpartisi #haber #haberler #ekonomi #haberizle #sondakika #canlı #haberlercanlı