Rekor kırılan otomotiv pazarında lider Fiat oldu

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – ABDULSELAM DURDAK – Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Renault gerçekleştirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 59,7 büyüyerek 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde sadece otomobil satışları yüzde 57 artışla 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 70,3 artarak 42 bin 196'ya ulaştı.

– Mart ayında son 10 yılın rekoru kırıldı

Mart ayında toplam otomotiv pazarı 96 bin 428 adet düzeyinde gerçekleşirken, 76 bin 357 otomobil ve 20 bin 71 adet de hafif ticari araç satıldı.

Mart 2021, son 10 yılın en yüksek mart ayı satışları olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, bu yılın ilk çeyreği, tüm zamanların en yüksek satışının gerçekleştiği ilk çeyrek oldu.

– Toplam satışlarda ilk 3'ün 2'si yerli üretim yapan marka

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, yılın ilk 3 aylık döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 28 bin 460 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 21 bin 259 adetle Volkswagen (VW) ve 20 bin 111 adetle de Renault takip etti.

Ford, 19 bin 915 satışla dördüncü ve Toyota da 17 bin 631 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

– Otomobil satışlarında Skoda ilk 5'e girdi

Yılın ilk 3 aylık döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 19 bin 323 adetle Fiat oldu. Fiat'ı, 18 bin 630 adetle Renault ve 17 bin 808 adetle Volkswagen izledi.

Toyota, 16 bin 336 adetle dördüncü, Skoda da 9 bin 842 otomobil satışıyla beşinci sırada yar aldı.

– 1 adet Bentley, 6 Ferrari satıldı

Ocak-şubat döneminde 41 markanın yer aldığı satış listesinde, tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti.

Bu dönemde 1 Bentley, 6 Ferrari, 3 Lamborghini, 9 Aston Martin, 15 Maserati ve 26 Jaguar satışı gerçekleştirildi.

– Hafif ticaride Ford açık ara lider

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ilk çeyrekte 14 bin 962 adetle Ford açık ara listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford'u, 9 bin 137 adetle Fiat ve 3 bin 451 adetle de Volkswagen izledi. Peugeot, 2 bin 506 satışla dördüncü ve Dacia da 2 bin 190 satışla beşinci oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:

OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
MARKA
ALFA ROMEO 0 107 107 0 0 0 0 107 107
ASTON MARTIN 0 9 9 0 0 0 0 9 9
AUDI 0 3,485 3,485 0 0 0 0 3,485 3,485
BENTLEY 0 1 1 0 0 0 0 1 1
BMW 0 3,372 3,372 0 0 0 0 3,372 3,372
CITROEN 0 5,878 5,878 0 1,412 1,412 0 7,290 7,290
DACIA 0 6,547 6,547 0 2,190 2,190 0 8,737 8,737
DS 0 135 135 0 0 0 0 135 135
FERRARI 0 6 6 0 0 0 0 6 6
FIAT 18,942 381 19,323 8,379 758 9,137 27,321 1,139 28,460
FORD 813 4,140 4,953 14,697 265 14,962 15,510 4,405 19,915
HONDA 5,284 803 6,087 0 0 0 5,284 803 6,087
HYUNDAI 3,226 2,749 5,975 0 554 554 3,226 3,303 6,529
ISUZU 0 0 0 0 75 75 0 75 75
IVECO 0 0 0 0 616 616 0 616 616
JAGUAR 0 26 26 0 0 0 0 26 26
JEEP 0 887 887 0 0 0 0 887 887
KARSAN 0 0 0 55 0 55 55 0 55
KIA 0 4,641 4,641 0 611 611 0 5,252 5,252
LAMBORGHINI 0 3 3 0 0 0 0 3 3
LAND ROVER 0 540 540 0 0 0 0 540 540
LEXUS 0 47 47 0 0 0 0 47 47
MASERATI 0 15 15 0 0 0 0 15 15
MAZDA 0 34 34 0 0 0 0 34 34
MERCEDES-BENZ 0 4,204 4,204 0 1,206 1,206 0 5,410 5,410
MINI 0 335 335 0 0 0 0 335 335
MITSUBISHI 0 262 262 0 1,171 1,171 0 1,433 1,433
NISSAN 0 4,986 4,986 0 196 196 0 5,182 5,182
OPEL 0 6,528 6,528 0 1,174 1,174 0 7,702 7,702
PEUGEOT 0 8,904 8,904 0 2,506 2,506 0 11,410 11,410
PORSCHE 0 210 210 0 0 0 0 210 210
RENAULT 16,017 2,613 18,630 0 1,481 1,481 16,017 4,094 20,111
SEAT 0 4,075 4,075 0 0 0 0 4,075 4,075
SKODA 0 9,842 9,842 0 0 0 0 9,842 9,842
SMART 0 7 7 0 0 0 0 7 7
SSANGYONG 0 237 237 0 104 104 0 341 341
SUBARU 0 142 142 0 0 0 0 142 142
SUZUKI 0 587 587 0 0 0 0 587 587
TOYOTA 15,818 518 16,336 0 1,295 1,295 15,818 1,813 17,631
VOLKSWAGEN 0 17,808 17,808 0 3,451 3,451 0 21,259 21,259
VOLVO 0 1,300 1,300 0 0 0 0 1,300 1,300
TOPLAM: 60,100 96,364 156,464 23,131 19,065 42,196 83,231 115,429 198,660

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