Rekor sıcaklıklarla kavrulan ABD’de ‘alev hortumu’

ABD’nin batısı rekor sıcaklıklarla mücadele ediyor. California eyaletinin kuzeyinde aşırı sıcaklardan kaynaklanan orman yangıları da devam ediyor. Eyaletin kuzeyindeki ormanlık alanda yürütülen söndürme çalışmaları sırasında alevlerin rüzgarla birleşmesiyle “alev hortumu” görüldü.

ABD Orman Hizmetleri yetkilileri tarafından 29 Haziran’da çekilen videoda, birleşen alev ve rüzgarın bölgeyi tamamen sardığı, çalışmaların güçlükle sürdüğü kameraya yansıdı.

Yangın söndürme ekibinden Tom Stokesberry, bazı ağaçların hortumun etkisiyle kökünden söküldüğünü ifade ederken, bölgedeki yangının 10 bin 580 dönümlük alanı küle çevirdiğini, yangınların yüzde 81’inin kontrol altına alındığını kaydetti. Meteorolog Charles Smith ise, “Alev hortumları görülmeyen bir şey değil, ancak çok nadirdir” dedi.

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