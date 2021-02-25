Rekortmen atlet Necati Er, olimpiyatların ertelenmesini avantaja çevirmek istiyor:

İSTANBUL (AA) – BERAD BÜYÜK – 2019'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli üç adım atlamacı Necati Er, organizasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesini iyi değerlendirmek istiyor.

İsveç'in Gavle kentinde düzenlenen şampiyonada üç adım atlamada 17,37 metrelik derecesiyle kürsünün zirvesine çıkan ve Tokyo Olimpiyatları vizesi alan Necati Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatların ertelenmesinin kendisi için olumlu olduğunu belirtti.

Olimpiyat hazırlıklarının iyi gittiğini söyleyen Necati Er, organizasyonun 1 yıl ertelenmesiyle ilgili, "Benim için çok olumlu bir şey oldu. Çünkü sporcu kendini iyi bilir. Yani ben 2019 senesinde çok iyi performans sergilediğim için, 2020 yılında o performansı yakalamaya çalışacaktım sadece. Ancak şu an antrenmanlar çok iyi gidiyor ve bu yıl 2019'da sergilediğimiz performansın üzerine çıkabiliriz. Hedefimiz de bu şekilde." ifadelerini kullandı.

– "Atletizmin çoğu branşında yer aldım"

Spor yapmaya ilkokulda başladığını aktaran Necati Er, "Beden eğitimi öğretmenimiz keşfetmişi bizi. Ondan sonra kendimizi geliştirip kamplara katılmaya başladık. Federasyonumuzun yapmış olduğu projeye dahil olduk. O projenin sonunda 2019'da 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldum. Dünyada yılın en iyi derecesini yaptım. Dünya Şampiyonası'na katıldım. Final yarıştım. Üç adım atlamada final yarışan ilk Türk sporcu oldum. 2019 yılında Olimpiyat barajını geçtim. Şu an çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

"Spora ilk başladığımda küçüktüm. 60 metre koşu yaptım, uzun atlama yaptım, engelli koştum, dekatlon yaptım. Atletizmin çoğu branşında yer aldım." diyen milli atlet, "Okullar Türkiye Şampiyonası'nda hem 100 metre engelli koştum, hem de üç adım atladım. Engelli koşuda Türkiye üçüncüsü, üç adım atlamada Türkiye birincisi oldum. 'Ben bundan sonra üç adım atlayacağım.' dedim. Engelli koşuyu da seçebilirdim ama üç adım atlama bana daha cazip geldi." şeklinde görüş belirtti.

Necati Er, rekor kırmaya Türkiye Atletizm Federasyonunun projesine katıldıktan sonra başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ondan önce rekorum, başarım ya da bir derecem yoktu. Federasyonun projesinde çalışan Oleg Sergeiev hocam var. Ona da çok teşekkür ediyorum. Kendisi bizi yetiştirdi, hayal edemeyeceğimiz yerlere ulaştırdı. Onun sayesinde Türkiye'de gençler salon rekorunu, 23 yaş altı salon rekorunu ve büyükler salon rekorunu kırdım. Birçok Türkiye rekorunu kırmış oldum."

– "Kota aldığım için şu anda hedefim Avrupa Şampiyonası"

Milli atlet Necati Er, Tokyo Olimpiyatları kotasını daha önce aldığını hatırlatarak, çalışmalarına 5-7 Mart tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için devam ettiğini dile getirdi.

Bileğindeki ağrılardan dolayı Balkan Şampiyonası'nda üç adım atlama yerine uzun atlamada yarıştığını aktaran milli atlet, "Kota aldığım için şu anda hedefim Avrupa Şampiyonası. Bileğim daha iyi oldu ve yaklaşık 1 hafta sonra Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacağım. Oradan sonra da bütün konsantrasyonum olimpiyatlar için olacak. Avrupa Şampiyonası'nın ardından güzel bir hazırlık sezonu geçirmeyi planlıyorum. Olimpiyatlarda ilk önce kendimizi finale yazdırıp, orada da madalya kovalamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük Britanyalı atlet Jonathan Edwards'ı örnek aldığını söyleyen Necati Er, "Onun stilinde atlamaya çalışıyorum. Kendisi dünya rekortmeni. 18,29 metrelik derecesi şu ana kadar kırılamadı. Bu rekoru 1996'da kırmıştı." diyerek sözlerini tamamladı.