Rektör, devletin aracını okula gitmesi için kızına tahsis etti

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, devletin resmi plakalı aracını 12 yaşındaki kızının öğrenci servisine çevirdi.

Müslüm EVCİ

Vatandaş artan maliyetler yüzünden fahiş şekilde zamlanan okul servis ücretleri nedeniyle çocuğunu okula göndermenin yollarını ararken Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, devletin resmi plakalı aracını 12 yaşındaki kızına okula gitmesi için tahsis ettiği ortaya çıktı.

“EVLE OKULUN ARASI 200 METRE”

Rektörün evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan okula kızının bırakıldığı ana ilişkin fotoğrafları SÖZCÜ’yle paylaşan CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, şunları söyledi:

“Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’in kızı Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’na gitmekte, okulla evin arası 200 metre. Ayrıca oturduğu ev üniversite lojmanı.

Lojmana taşınmadan lojmanın küçük olduğunu ileri sürerek iki lojmanı kırıp, dökerek birleştirmiş. Kendisine daha geniş mekân yapmış. Resimlerde de görüldüğü gibi koruma kızının kapısını açmakta. Her gün okula kızı İçin devletin arabası kullanılmakta”

“DEVLET ADAMI OLMAK KOLAY DEĞİL”

Rektöre “vicdanınız rahat mı?” diye soran Gülmez, “Aileler artan fiyatlardan dolayı çocuklarını okul servisine dahi bindiremezken rektör beyin kızı için devletin aracını kullanması geldiğimiz noktayı gösteriyor AKP döneminden önce, resmî dairelerin gereksinmeleri Devlet Malzeme Ofisinden karşılanırdı. Bazı memur çocukları Devlet Malzeme Ofisi(DMO) yazılı kalem kullandığı zaman ayıplanırdı. Nedeni devlet malının kullanılması.

İnsanlar bu konularda duyarlıydı. Günümüzde bir kalemin hesabı sorulmasını geçtik. Rektör Beyin kızının devletin arabası ile okula gelip gitmesi, yukarıdakilerin milletvekili maaşı ile yat almaları, boşanma karşılığı yetmiş milyon tazminat istemelerinin yanında deve de kulak kalır. Ancak devlet adamı olmak kolay değildir. Devlet adamı olmanın özelliklerinden biri de ‘Devlet malını kendi malından daha çok koruyandır” ifadelerini kullandı.

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