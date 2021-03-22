Rektörden YÖK Başkanı’na jest

Yazan:
Alaturka Online
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Muhammed Emin Saraç için üniversite kampüsünde cami yaptırmaya karar verdi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç

Karar, “Cami, direkt YÖK’le ilintili bir kuruluş yerine başka kuruluşlarca yaptırılabilirdi” tartışmalarına yol açtı. 7 bin 500 kişilik, üç katlı cami için üç ayrı IBAN numarası verilip bağış kampanyası da başlatıldı. Şahin, cami inşaatı için hayırseverlerin yardımlarını beklediğini belirtti.

Rektör Bünyamin Şahin

HAFRİYAT TÖRENİ YAPILDI

Saraç’ın babası için yaptırılacak cami ve kültür merkezi için hafriyat töreni de düzenlendi. Törene Vali Ozan Balcı, AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı AKP’li Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı AKP’li Erol Duyum ve İl Müftüsü Abdullah Pamuklu katıldı. Rektör Şahin, yapılacak cami ve kültür merkezini tanıttı. İki yıl içinde bitmesi planlanan caminin kot altında kalan iki katı öğrencilerin faaliyetleri için kullanılacak. Adına üniversitede cami yaptırılan din alimi Muhammed Emin Saraç, Erbaa’da doğmuştu.

3 KATLI CAMİNİN 2 KATI ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILACAK
Taşlıçiftlik Yerleşkesi’nde yapılacak Muhammed Emin Saraç Camisi ve Kültür Merkezi 7.500 kişi kapasiteli olacak. İnşaatı 2 yılda bitecek olan 3 katlı caminin 2 katı öğrencilerin faaliyetleri için kullanılacak.

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