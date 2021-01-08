Rektöre karşı tencere tavalı eylem

Boğaziçi Üniversitesi’nde daha önceden AKP milletvekili aday adayı olan Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına tepkiler sokağa çıkma yasağında bile devam ediyor.

Bu sabah cübbelerini giyen Boğaziçili akademisyenler, üniversitenin Güney Meydanı’nda sessiz bir protesto gerçekleştirirken, öğrenciler de “Boğaziçi Sandığı” yazılı temsili bir seçim sandığıyla kendi seçimlerini yaparak eylemlerini sürdürdü.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saat 21.00’den sonra eylemler evlerden devam etti. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yaşadığı Sarıyer ilçesindeki Hisarüstü Mahallesi’nde öğrenciler ve mahalle sakinleri Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına karşı tencere tavayla ses çıkararak eylem düzenledi.

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