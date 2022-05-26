Rektörlerin makam aracı yarışı tepki çekti

Öğrenciler barınacak yer bulamayınca çalışmak zorunda kalıyor. Üniversite rektörleri ise lüks araçlar kiralamaya devam ediyor…

Deniz AYHAN

Ekonomik kriz ve yoksulluk nedeniyle üniversite öğrencileri barınacak yer bulamıyor, eğitimini bırakarak iş aramak zorunda kalıyor. Üniversite rektörleri ise lüks araçlar kiralıyor. Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü de bir yıllığına araç kiralayacak. Siyah renkli aracın yabancı menşeli en fazla 55 bin kilometrede, 1960 silindir hacimli, 204 beygir olması istendi. Araçta 4 tekerlekten çekiş sistemi, otomatik-triptonik vites, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, tam otomatik 4 bölgeli dijital klima, akıllı anahtar ve vakumlu kapılar, geri görüş kamerası, hız sabitleme, arka yan hava yastıkları, sürücü ve yolcu tam boy hava yastığı, start-stop sistemi, ABS, ASR, ESP ve AUTO HOLD, elektrikli açılır kapanır bagaj, 360 derece çevre görüş kamerası ve park sensörü de olacak.

BUNLARDAN BAZILARI ŞÖYLE:

AYLIĞI 19.8 BİN TL: Uşak Üniversitesi tarafından 31 aylığına kiralanan siyah, 1900 cc ve dizel motor gücü en az 190 beygir, en az 2020 model olan araç için geçtiğimiz ay 16 Mayıs’ta sözleşme imzalandı. Aracın toplam kirası 615 bin TL, aylık kirası ise 19 bin 840 TL olarak belirlendi.

YABANCI MAKAM ARACI: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 26 Nisan 2022 tarihinde makam ve resmi hizmetler için 3 araç kiraladı. Araçlardan biri rektörlük için ve E-segmentte, deri döşemeli, yabancı menşeli, yol bilgisayarlı. 8 ay kullanılacak üç aracın kirası 401 bin TL oldu.

GÜNLÜĞÜ BİN TL: Gazi Üniversitesi rektörlük makam hizmetlerinde kullanmak üzere 3 yıllığına araç kiraladı. E-Segment, siyah, 0 km 4 silindir, 40 TDI quattro 204 hp, sedan ve yakıt tipi dizel gibi özellikleri olan araç için 14 Mart 2022’de 1 milyon 76 bin 400 TL’lik sözleşme imzalandı. Aracın aylık kirası 29 bin 900 TL oldu.