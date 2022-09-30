Rektörü veteriner olan üniversitede ilginç yasak

Rektörü Veteriner Hekim olan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi’nin Baş Hekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, bir yazı ile personelden kedi köpek beslememelerini istedi. Besleme yapan personel ise, “Başhekimlik bize yazı göndereceğine belediye ile iletişime geçip önlem almaya davet edebilir” diye konuştu.

Latif SANSÜR

ADÜ Hastanesi Baş Hekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, personele hastane etrafında, özellikle bina çevresine yakın yerlerde başıboş hayvanlara besleme amaçlı mama, yemek ve su verilmesini yasakladı.

Hastane hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik bir yazıyı tüm birimlere gönderen Bozbaş, “Bazı personelin görev edinerek günlük besleme yaptığı görülmektedir. Hastane etrafında ve yakın bölgelerde başıboş hayvanlara mama, yiyecek verilmemesi, eğer verilecekse insan yoğunluğunun olmadığı zeytinlik alanlarda verilmeli” dedi.

BULAŞICI HASTALIK UYARISI

Herhangi bir veteriner muayenesi ve bakımı yapılmayan kedi köpeklerin bulaşıcı hastalık taşımasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirten Bozbaş, “Kene, pire, bit gibi dış parazitler sıklıkla görülmektedir. Toplum sağlığı, çalışan sağlığı ve hastanemize gelen hasta, hasta yakınları için bu başıboş hayvanlar ve taşıdıkları hastalıklar tehdit oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

“VETERİNER FAKÜLTESİ GEREĞİNİ YAPSIN”

Hastanenin şehirden biraz uzakta olduğunu, Aydın’ın sıcağın dayanamadıkları için kedi ve köpeklere su ve mama verdiklerini söyleyen personel ise, “Hayvanlar beslenmedikleri durumlarda çöplere dadanıyorlar o daha büyük sıkıntı yaratır. Buradaki kedi köpekleri açlığa mahkum etmek yerine, gerekli ilaçlama ve diğer bakımlar Veterinerlik Fakültesi’nde yapılabilir ve ya Başhekimlik bize yazı göndereceğine belediye ile iletişime geçip önlem almaya davet edebilir” dedi.

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