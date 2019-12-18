Renan Bilek kimdir? Renan Bilek nereli ve kaç yaşında? szcu3

Renan Bilek, 1968 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Yeşil Bir Dünya isimli sinema filmi ile geçen Renan Bilek hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Renan Bilek nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Komiser karakterini canlandıran Renan Bilek hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Renan Bilek kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

RENAN BİLEK KİMDİR?

Renan Bilek, 6 Ekim 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Lise yıllarında Leke adlı bir müzik grubunda yer almış, gitar ve basgitar kullanmıştır. Grup dağıldıktan sonra 1998 yılında yine Leke adında bir albüm yapmıştır.

Renan Bilek, Ferhan Şensoy’un kurduğu Ortaoyuncular tiyatro gurubunda yer almıştır. Bir dönem yayınlanan günlük Sol Gazetesi’nde de “Leke” isimli başlık altında haftalık olarak köşe yazıları yazdı.

1990 yılında Yeşil Bir Dünya filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış olan Renan Bilek, ardından Geniş Aile Yapıştır, Hükümet Kadın ve Devrimden Sonra, Yeşil Deniz, Doksanlar, Yeni Gelin gibi yapımlarda rol almıştır.

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Komiser karakterine hayat veren Renan Bilek, 1.85 metre boyunda, 95 kilo ve Terazi burcudur.

Albümleri:

1998 – Leke

Renan Bilek’in rol aldığı tiyatro oyunları:

2016 – Ömrüm – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2008 – Velev ki Tartüf… – Mask-Kara Tiyatrosu

Renan Bilek’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Remzi) (Sinema Filmi)

2019 – Sevgili Geçmiş (Komiser) (TV Dizisi)

2017 -2018 – Yeni Gelin (Kamil Öztürk)(TV Dizisi)

2017 – Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi)

2016 – Olanlar Oldu (Ortunç (Seans Yapan Adam)) (Sinema Filmi)

2015 – Geniş Aile Yapıştır (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Yeşil Deniz (Hilmi Çakırlı) (TV Dizisi)

2013 – Doksanlar (Bekir Tuncay) (TV Dizisi)

2012 – Hükümet Kadın (Müfettiş Tuğrul) (Sinema Filmi)

2011 – Devrimden Sonra (Sinema Filmi)

2010 – 2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Süleyman) (TV Dizisi)

1990 – Yeşil Bir Dünya (Sinema Filmi)