Renfield – Nicholas Cage – Efe Teksoy Yazdı

BİR MODERN VAMPİR MASALI “RENFIELD”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; korku, komedi ve fantastik türündeki “RENFIELD” adlı filmi, Amerika’nın Los Angeles merkezli, en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

KOMEDİ TONLU BİR MACERA

Dünya prömiyerini Overlook Film Festivali‘nde gerçekleştiren Renfield, Bram Stoker‘ın 1897 tarihli klasik romanı Dracula‘dan karakterlerin yer aldığı, Robert Kirkman‘ın orijinal fikrine dayanıyor. Universal Pictures ve Skybound Entertainment yapımı 86,2 milyon dolar bütçeli film, Primetime Emmy Ödüllü Amerikalı film yapımcısı Chris McKay tarafından yönetildi. Yapımcıları tarafından modern dünyada geçen komedi tonlu bir macera olarak tanımlanan bu korku-komedi, Oscar ödüllü aktör Nicholas Cage‘in The Unbearable Weight of Massive Talent’ta (2022) oynadığından beri büyük bir stüdyo tarafından çekilen ilk filmi olma özelliğini taşıyor. Collider ile yaptığı bir röportajda yönetmen Chris McKay, filmin aslında Tod Browning‘in Dracula (1931) filminin doğrudan devamı niteliğinde olduğunu belirtti ve ayrıca filmin fragmanlarının ve posterinin bu gerçeğe atıfta bulunmasını sağlamaya çalıştı. Renfield filmini izlediğinizde, çok emek içeren benzersiz bir post-production aşamasından geçtiğini anlıyorsunuz. Jackie Chan’in aksiyonla karışık mizahını, korku ve gerilim unsurlarıyla birleştiren yapımcılar, farklı ve orijinal bir yapım ortaya koymuş. Filmin akrobasi koordinatörü Chris Brewster ve yönetmen Chris McKay, özellikle Jackie Chan dövüşlerinin koreografisinin yapılma tarzına çalışarak, dövüş sahnelerinin komik ve gerçekçi görünen bir doğaçlama içermesi için büyük emek harcadılar.

FİLMİN KONUSU

Efendisinden eziyet görse de yıllar boyunca ona hizmet etmek zorunda kalan Drakula’nın uşağı Renfield, Karanlıklar Prensi’nin çeşitli taleplerinden ve onlarla birlikte gelen tüm tehlikelerden uzak bir yaşam için can atmaktadır.

Oyuncu Kadrosunda; Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo, Brandon Scott Jones, Adrian Martinez, Camille Chen, Bess Rous, Jenna Kanell, Rhonda Johnson Dents,Danya LaBelle, Christopher Matthew Cook ve Michael P. Sullivan yer alıyor.

RENFIELD KARAKTERİ

Emmy adayı Nicholas Hoult canlandırdığı Renfield adlı karakter, Bram Stoker’ın 1897’de yayınlanan klasik Drakula hikâyesinde bir İngiliz hapishanesinde sinek, örümcek, kuş ve başka yaratıklar yiyerek onların “yaşam gücünü” alan ve bir tür ölümsüzlük kazanan bir mahkûm olarak ortaya çıktı. Ayrıca Bela Lugosi’nin aristokrat vampir rolünde, Dwight Frye’ın da dengesiz Renfield rolünde yer aldığı, yönetmen Tod Browning’in efsanevi romanın 1931 film uyarlamasında da yer almıştı. Yıllar sonra müzisyen ve aktör Tom Waits, Francis Ford Coppola’nın başarılı Bram Stoker’ın Drakula filminde rolü üstlenmiş. Filmde efsanevi vampiri de Oscar ödüllü aktör Gary Oldman canlandırmıştı. Başarılı oyuncu Niholas Hoult, Renfield’ı canlandırmaya hazırlanmak için Bram Stoker’ın Drakula’sını okumuş ve 1931 filmini izlemiş ve Dwight Frye’ın büyüleyici performansından neleri ödünç alabileceğine bakmış. Ünlü aktör rolüyle ilgili olarak şunları söylüyor; “Çalabildiklerimi çaldım. Öncekilere küçük göndermeler eklemeye çalıştım. Ama tabii ki bu filmin havası çok daha komedi aksiyon filmi ve karakterin modern bir yorumu. Bu da bana rolle ilgili yapmak istediklerim konusunda çok fazla özgürlük verdi.” Hoult, rolün gerektirdiği tehlikeli sahneleri daha kolay canlandırabilmek için yoğun dövüş eğitimi aldı. Hazırlanmasına gerek olmayan şey ise tüketmesi gereken böcek sayısıymış. Neyse ki aksesuar departmanı, Hoult için çoğunu şekerlemeden yapmış. Ama çeşitli tatlarda kuru çekirge ve en az bir tane de gerçek sinek yemiş. Hault; “Gerçeklerini yemek zorunda kalmayayım diye karamelli hamamböcekleri yaptılar. Tespih böceklerini tavsiye etmem. Tatları çok böceksiydi.” diyor.

TEHLİKELİ SAHNELER

Yapımcılar Renfield için daha önce beyaz perdede hiç görülmemiş bir aksiyon tarzı yaratmak istediler ve ünlü akrobasi koordinatörü Chris Brewster’a (Black Adam, The Tomorrow War) başvurdular. Yönetmen Chris McKay bununla ilgi olarak şunları söylüyor; “Chris’le The Tomorrow War’da birlikte çalıştım ve hareketli ve acımasız tarzı gerçekten sevdim. Biraz ondan istediğimi biliyordum. Ama eğlenceli versiyonunu. Dövüşlerin hareketli olması, Renfield’ın ‘Drakula güçlerini’ göstermesi ve biraz abartılı olması gerekiyordu. Jackie Chan dövüşlerinin koreografisinin yapılma tarzından konuştuk. Bir dövüşün ne kadar komik olabileceğinden, o dövüşlerde nasıl her zaman biraz doğaçlama olduğundan ve böylece spontane ama yine de gerçekçi göründüklerinden bahsettik.”

ÇEKİM ÖNCESİ YAŞANANLAR

Akrobasi koordinatörü Chris Brewster , Drakula karakterinin yer aldığı eski filmleri incelemiş. Daha sonra vampirin mirasına sadık olacak hareketleriyle ilgili fikirler geliştirdiğini belirterek şunları söylüyor ; “Drakula bir prens. Matadorken boğaya dönüşüyor. Fizikselliğinde, duruşunda ve yaptığı her şeyde çok net bir değişim görüyorsunuz.”

, karakterinin yer aldığı eski filmleri incelemiş. Daha sonra vampirin mirasına sadık olacak hareketleriyle ilgili fikirler geliştirdiğini belirterek şunları söylüyor Brewster, Renfield’ın oyun tarzı tamamlanınca nasıl hareket edeceğini belirlemiş. Renfield, Drakula’nın kanından biraz tükettiği için, Brewster, Renfield’ın dövüş tarzının da vampirinkini yansıtması gerektiğini düşünmüş.

Nicholas Hoult , dövüş sahnelerinin gerektirdiği tüm eylemleri canlandırabilmek için provaların başlamasından altı ay önce Los Angeles ’da eğitimlere başlamış. Brewster yoğun eğitimleri şçyle anlatıyor; “Nick, eğitimin ilk üç saatinde dövüşlerden üçünü öğrendi. O dövüşleri tekrar tekrar çalıştı. Kas hafızasına dönüşmesi için önce kendisi, sonra benimle ve sonra da tüm dublör ekibiyle birlikte koreografi içinde çalıştı. Çekime geçtiğimizde bir sonraki hareketini düşünmüyordu. Kamera için oynuyordu.”

, dövüş sahnelerinin gerektirdiği tüm eylemleri canlandırabilmek için provaların başlamasından altı ay önce ’da eğitimlere başlamış. Brewster yoğun eğitimleri şçyle anlatıyor; Koreografisi en zor olan sahnelerden biri de Hoult ve Nicolas Cage ’in eski vampir filmlerinin son sahnelerini ustalıkla birleştirdiği filmin açılış sahnesi olmuş. Brewster, bu aşamayı şöyle açıklıyor; “Chris McKay’in başta tarif ettiği, başka birinin filminin son dövüşüne atlıyormuş gibi olduğuydu. O yüzden büyük bir aksiyon bölümünün içine doğrudan atladık. Bu da izleyicilerimizin Drakula’mızı ilk gördüğü an.”

ve ’in eski vampir filmlerinin son sahnelerini ustalıkla birleştirdiği filmin açılış sahnesi olmuş. Brewster, bu aşamayı şöyle açıklıyor; İki dakikalık sahnede silahların, kabloların olduğu ve dublörlerin ateşe verildiği yoğun bir dövüş koreografisi yer alıyormuş. Brewster, dövüş sahnelerinin sıfır hata olmasını şöyle açıklıyor şunları; “Dublör dünyasındaki her unsur iki dakikalık bir sahneye sığdırıldı. Çektiğimiz her kare ve o dövüş sahnesinin her anı kusursuz.”

KOSTÜM TASARIMI

Renfield’ın gardırobu da evi gibi kişisel gelişimini yansıtıyor. Kostüm tasarımcı Lisa Lovaas (Horizon, Ambulans, Transformers: Son Şövalye) başta Renfield için 1930’lardan beri giyilmiş olan özel dikim bir kahverengi takım tasarladı. Takımın dikişleri gerçekten parçalandığını belirten başarılı kostüm tasarımcısı Lovaas şunları söylüyor; “Kont Drakula’nın sadık hizmetkârı olarak Renfield’ın işi başından aşkın ve kendine odaklanacak vakti yok. Takımı için Chris McKay’le birlikte bugün New Orleans sokaklarında abes kaçmayacak bir görünüm tasarladık. Çok giyilmiş ve tamir edilmiş. Ama neyse ki Nick Hoult kıyafetleri çok iyi taşıyor ve o yüzden de tarz ve modern bir hale dönüşüyor.”

GİYSİLERİN İLHAM KAYNAKLARI

Renfield , kendi yoluna gidince gardırobu da dramatik biçimde değişiyor. Bir anda renkli kazaklar, keten pantolonlar ve spor ayakkabılar giyiyor çünkü gerçekten modern topluma uyum sağlamaya çalışıyor.

, kendi yoluna gidince gardırobu da dramatik biçimde değişiyor. Bir anda renkli kazaklar, keten pantolonlar ve spor ayakkabılar giyiyor çünkü gerçekten modern topluma uyum sağlamaya çalışıyor. Lovaas, Cage’in Drakula’sı için çok farklı kaynaklardan ilham almış. Bela Lugosi , David Bowie , hatta Liberace ’den. Karakterin modern zaman sahneleri için çarpıcı, kırmızı kadife bir takımla, zarif bir pelerin yapmış. Tüm kostümlerinde her parçanın aristokrat vampir için özel olarak yapıldığını vurgulamak için üzerlerine CD harfleri işlenmiş.

, , hatta ’den. Karakterin modern zaman sahneleri için çarpıcı, kırmızı kadife bir takımla, zarif bir pelerin yapmış. Tüm kostümlerinde her parçanın aristokrat vampir için özel olarak yapıldığını vurgulamak için üzerlerine harfleri işlenmiş. Lovaas ayrıca Drakula için, 1931 filminde Kugosi ’nin taktığına benzeyen elmas ve yakut bir madalyon yapılmış. Ama tasarımcı parçayı Cage için özel olarak uyarlamış. Lovaas şunları söylüyor; “Kocam, Kazıklı Voyvoda’nın gerçek portresine dayanarak Drakula’nın bir resmini yaptı. Resimdeki yüze Nick’in yüzünü koydu ve minyatür olarak tekrar yaptı. Onu camın arkasına koyduk. Yani tılsımın üzerinde Nick Cage’in minyatür bir portresi var.”

’nin taktığına benzeyen elmas ve yakut bir madalyon yapılmış. Ama tasarımcı parçayı Cage için özel olarak uyarlamış. Lovaas şunları söylüyor; Lovaas’ın Awkwafina için tasarladığı polis üniforması oyuncunun hayatı boyunca taşıdığı bir hayalini gerçekleştirmesine yardım etmiş. Lovaas şöyle anlatıyor; “Awkwafina bana ‘Hep polis olmak istemiştim’ dedi. O üniformayı giydi ve aşıdı. Sanki yıllardır polis memurluğu yapmış gibi yetkili bir havayla hareket etti.”

Lovaas, Ben Schwartz’ın Tedward Lobo karakterine hırslı, abartılı hevesli enerjisini vurgulamak için göz alıcı gömlekler giydirmiş. Annesi Bellafrancesca (Shohreh Aghdashloo), tepeden tırnağa beyaz kıyafetiyle ve omzuna attığı ceketlerle her zaman mükemmel görünüyor. Ayrıca kendine ait, güzel, saten bir pelerini de var.

MEKÂNLAR VE YAPIM TASARIMI

Renfield, Ocak ile Nisan 2022 arasında New Orleans, Louisiana ve civarında çekilmiş.

ve civarında çekilmiş. Yapım tasarımcı Alec Hammond (RED, Ölümsüz Polisler, I.P.D., Yılan Gözler), Renfield için doğru estetiği geliştirmek için klasik Universal korku filmleriyle daha yakın dönem vampir filmlerini incelemiş. McKay, filmin janrlar arasına uzanan havasını tamamlayacak ve zamansız bir çekicilik verecek yükseltilmiş ortamlar yaratmakla ilgilenmiş. Hammond şunları söylüyor; “Klasik Universal canavar filmlerinin bir dönem anlayışı vardır ama şimdi hala izlerken çok iyilerdir. Bütün yapım için amaçlarımızdan biri de buydu.”

(RED, Ölümsüz Polisler, I.P.D., Yılan Gözler), Renfield için doğru estetiği geliştirmek için klasik Universal korku filmleriyle daha yakın dönem vampir filmlerini incelemiş. McKay, filmin janrlar arasına uzanan havasını tamamlayacak ve zamansız bir çekicilik verecek yükseltilmiş ortamlar yaratmakla ilgilenmiş. Hammond şunları söylüyor; Açılıştaki geçmişe dönüş sahnesi için Hammond , detaylı dublör koreografisinin sergilenebileceği etkileyici bir kütüphane seti tasarlamış. Setin 200, 300, 400, 500 yıllık birikmiş zenginliğin tuzaklarını hissettiğiniz bir Bela Lugosi filminden geldiğini hissetmesini istemiş.

, detaylı dublör koreografisinin sergilenebileceği etkileyici bir kütüphane seti tasarlamış. Setin 200, 300, 400, 500 yıllık birikmiş zenginliğin tuzaklarını hissettiğiniz bir filminden geldiğini hissetmesini istemiş. Günümüzde Drakula artık bir şatoda yaşamıyor. Evi, New Orleans ’ın Katrina Kasırgasıyla şehri su bastığı zamandan beri kullanılmayan Yardım Hastanesi’nin bodrumundadır.

’ın Kasırgasıyla şehri su bastığı zamandan beri kullanılmayan Yardım Hastanesi’nin bodrumundadır. Yapım, gerçek Yardım Hastanesinin içinde çekim yapmak yerine bir sette harap yapının daha büyük bir versiyonunu Hammond’ın spesifikasyonlarına göre yapmış. Hammond şunları söylüyor; “Yıkılmakta olan bir katedrale benziyor. Tuğla, eski kan, oksijen tüpleri ve borulardan oluşuyor.”

İLGİNÇ DETAYLAR

McKay ve Hammond , Renfield ’ın Drakula ’yı damardan besleyerek yeniden canlandırmayı planlamış. Bu yüzden Hammond, vampir için bir “kan tahtı” yapmış. Tahtın aslı antika bir ağız ameliyatı koltuğuymuş. Daha sonra düzinelerce kan torbası ile genişletilmiş. Bazıları Drakula’nın arkasından tavus kuşu kuyruğu gibi uzanıyormuş. Hammond şöyle söylüyor; “Ev yapımı bir mekanizma. Renfield’ın Drakula’nın sağlığını korumak için ne yollara başvurduğunu görüyoruz. Ve biz de bir tahtı teatral olarak çok güzel bir şekilde süsledik. Drakula eskiden kralların tahtlarında oturabilirmiş. Şimdi ise bir grup kan torbasıyla çevrilmiş eski bir ameliyat sandalyesinde oturuyor.”

ve , ’ın ’yı damardan besleyerek yeniden canlandırmayı planlamış. Bu yüzden Hammond, vampir için bir yapmış. Tahtın aslı antika bir ağız ameliyatı koltuğuymuş. Daha sonra düzinelerce kan torbası ile genişletilmiş. Bazıları Drakula’nın arkasından tavus kuşu kuyruğu gibi uzanıyormuş. Hammond şöyle söylüyor; Hammond, Renfield’ın evini, karakterin kişisel gelişimini yansıtacak şekilde tasarlamış. “Bu Renfield’ın 1930’larda ailesini terke ettikten sonra kendine ait olan ilk evi ve bu konuda çok heyecanlı. Sonunda Drakula’dan özgürleşmenin verdiği sevinçle aşırıya kaçıyor.”

Başta oldukça sönük olan ev, kısa sürede duvarlarında ilham verici afişlerin asılı olduğu parlak renklerle dekore edilmiş. Hammond şunları söylüyor; “Renfield, bağımsız biri olarak nasıl yaşayacağını bilmiyor o yüzden abartıya kaçıyor. O kadar mutlu olduğunuzda her şeyin o kadar mutlu olmasını istiyorsunuz. Hiçbir sınırı olmuyor.”

Lobo ailesinin yaşadığı girilmez yerleşke de aynı derecede abartılı ama çok farklı bir şekilde. Hammond şunları söylüyor; “Dışında iki devasa, süper grotesk ii duvarla tamamen altın yapraklarla kaplı. Çok nefis bir zevksizlik. Lobo ailesinin ne kadar kendini beğenmiş olduğunu gösteriyor. Hiçbir suç lordu, bir şehirde bu kadar göze çarpmamıştır. İlk bakışta kanunun üstünde olduklarını gösteriyor.”

AKSESUARLAR

Renfield ’ın filmde yediği böcekleri ve solucanlar yapmak için aksesuar ustası Gary Tuers ve ekibi, gıdaya uygun silikon kalıplar yapmak için gerçek boyuttaki hamamböceklerini, böcekleri, kurtları ve karıncaların 3d büyütülmüş baskılarını kullanmış. Sonuçta her böcekten yaklaşık yüzer adet yapılmış.

’ın filmde yediği böcekleri ve solucanlar yapmak için aksesuar ustası ve ekibi, gıdaya uygun silikon kalıplar yapmak için gerçek boyuttaki hamamböceklerini, böcekleri, kurtları ve karıncaların büyütülmüş baskılarını kullanmış. Sonuçta her böcekten yaklaşık yüzer adet yapılmış. Her böceğin kalıbı için en uygun malzemenin ne olduğunu bulmak için birçok araştırma ve geliştirme yapılmış. Tuers ’a göre en iyisi silindir böcek kalıplarının içine erimiş karamel enjekte etmek olmuş. Karamel kuruduktan sonra bacakları ekliyorlarmış.

’a göre en iyisi silindir böcek kalıplarının içine erimiş karamel enjekte etmek olmuş. Karamel kuruduktan sonra bacakları ekliyorlarmış. Malzemeleri deneme süresi çok uzunmuş. Bir denemede kurtları yapmak için yığınlarca jöle yapıp gıdaya uygun kalıplara döküp dondurmadan önce renklendirmek için kömür eklenmiş. Sonunda o yolu tercih etmemişler.

Tuers ve ekibi için en büyük zorluk, bütün böceklerin yapılmasını sağlamak ve sonra da yapım için ihtiyaç duyulana kadar güvenli ve kuru bir yerde saklamak olmuş. Kışın New Orleans ’ta çekim yapmak bu işi daha da zorlaştırmış.

’ta çekim yapmak bu işi daha da zorlaştırmış. Yapım başlamadan önce Tuers, yönetmen Chris McKay ve Nicholas Hoult’la bir “Böcek Göster ve Anlat” toplantısı yapmış. Toplantıda Tuers’ın kalıp yapmayı planladığı böceklerin çizimlerinden gerçek sakız gibi kurtlara ve internetten alınan gerçek yenilebilir böceklere kadar birçok konu yer almış. Üç ayrı tatta (ranch, barbekü ve tuzlu sirkeli) çekirge, böcek, tespih böceği ve hatta tarantula getirmiş. McKay ve Hoult, Göster ve Anlat sırasında böceklerden bazılarını gerçekten yemiş ve üç aylık yapım süreci boyunca Tuers, Hoult’un 100 kadar çekirge yediğini tahmin ediyor.

RENFIELD

Korku ve komedi türündeki Renfield, sizleri eğlenceli ve macera dolu bir dünyaya götürecek fantastik bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim.

EFE TEKSOY