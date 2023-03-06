Resmen açıklandı: Teklif yaptık

Sezon başında büyük bir revizyona giden Galatasaray, yıldız isimleri transfer ederek şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurdu. Sarı – kırmızılılar bu transfer politikasına devre arasında da devam etti.

Galatasaray, Sassuolo’dan Kaan Ayhan’ı ve Roma’dan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo’yu transfer ederek kadrosunu takviye etti. Özellikle Zaniolo transferi Avrupa futbolunda da büyük ses getirdi.

AYRILAN İSİMLER DE OLDU

Galatasaray’ın sezon başında transfer ettiği isimlerden biri de İsviçreli golcü Haris Seferovic’ti. Sezon öncesi hazırlık maçlarında çok iyi bir görüntü çizen tecrübeli yıldız, Süper Lig’de bekleneni veremedi.

Yıldız oyuncu, ligde sahaya çıktığı 10 maçta gol atmayı başaramazken, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise üç maçta iki kez gol sevinci yaşadı.

VAN AANHOLT PSV’DE KALABİLİR

Galatasaray’da devre arasında ayrılanlar arasında Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt da var. Tecrübeli oyuncu ülkesi Hollanda’nın güçlü ekiplerinden PSV Eindhoven’a transfer oldu.

Yeni takımında beş maça çıkan başarılı oyuncunun gelecek sezon da takımda kalma ihtimali belirdi. Hollanda ekibi, Phillip Max’i devre arasında kiralık olarak Alman ekibi Frankfurt’a göndermişti.

Sözleşmesinde altı resmi maça çıkması halinde 2 milyon Euro karşılığında transfer olur maddesi olan yıldız oyuncu, Bundesliga’da beş ve Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta maçta görev aldı.

SION’DAN AÇIKLAMA

Galatasaray’da transfer teklifi alan isimlerden biri de Bafetimbi Gomis oldu. Yıldız oyuncuya sezon başında İsviçre’nin Sion takımından transfer geldiği öğrenildi.

Sion Sportif Direktörü Barthelemy Constantin, Blick’e yaptığı açıklama; “Yazın Bafetimbi Gomis’i transfer etmek istedik, ancak Galatasaray takımdan ayrılmasına izin vermedi” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’I İLK HAFTALARDA TAŞIDI

Bafetimbi Gomis, her ne kadar Mauro Icardi’nin arkasında yedek olarak kadroda tutulsa da ilk haftalarda önemli katkılar verdi.

İlk hafta deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında üç puanı getiren golü kaydeden Fransız golcü, son dakikada kazanılan Ümraniyespor maçında da takımının üç puana taşımıştı.

Şubat 2022’de Galatasaray’a geri dönen 37 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.