Resmen açıklandı: Ümraniyespor, Mustafa Er’e emanet!

Spor Toto Süper Lig’de 23 puanla 18. sırada yer alan Ümraniyespor, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırmıştı. Vakit kaybetmeden arayışlara başlayan İstanbul temsilcisi, dün Şenol Can’la bir görüşme yaptı ancak sözleşme aşamasında çıkan pürüzler sebebiyle imzalar atılamadı.

Ümraniyespor, bugün son görüşmelerden sonra ise Mustafa Er ile prensip anlaşmasına varmıştı. Son olarak Bursaspor’da görev yapan Er için akşam saatlerinde resmi açıklama geldi.

İstanbul temsilcisi, “Hoş geldin Mustafa Er. Takımımızın yeni teknik direktörü Mustafa Er olmuştur. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadeleriyle anlaşmayı resmen duyurdu.

İşte o açıklama:

İHA