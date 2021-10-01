Resmi açıklama geldi: LPG yarından itibaren 71 kuruş zamlanacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG fiyatına 71 kuruşluk zam geldiğini açıkladı. Zam pompa fiyatına yansıyacak.

Sozcu.com.tr

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG fiyatına 71 kuruşluk zam geldiğini açıkladı.

Dün sozcu.com.tr’nin duyurduğu LPG zammı için resmi kaynaktan açıklama geldi.

EPGİS’in açıklamasında, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verildi.

ÖTV SIFIRLANDI POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Yakıtlara gelen zamlar normalde EŞEL Mobil sistemi nedeniyle ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımıyordu ancak LPG’den alınan ÖTV, son gelen zamlar nedeniyle sıfırlandığı için son zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Zamla birlikte LPG’nin litresi İzmir’de 5.81 TL’ye, İstanbul’da 5.91 TL’ye ve Ankara’da 5.95 TL’ye yükselmiş olacak.

BENZİNE DE ZAM GELMİŞTİ

Önceki gece de Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda benzine 29 kuruş zam yapılmış, bu zam EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımamıştı.

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