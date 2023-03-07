Resmi açıklama | Trabzonspor’da Abdullah Avcı istifa etti

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Abdullah Avcı’nın açıklaması…

Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir.

Çok sevdiğim Trabzonspor’a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiç bir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi.

Trabzonspor taraftarı coşkuludur. Beklentileri büyüktür. Hep kazanmak ister. Kaybetmeye tahammülü yoktur ve bütün bunlara hakkı vardır. Biz fırtınalı topraklara, bilerek geldik.

Onlara çok uzun süre özlemini çektikleri bir şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyum.

Taraftara, şehrin güzel insanlarına, görevlilere, oyuncularıma, yönetim kurulundaki tüm özverili insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Buraya gelmeme, burada kalmama, hayatımın en güzel anılarını yaşamama vesile olan Sayın Ertuğrul Doğan’a ise apayrı bir Şükran borcum var. Onu unutmayacağım. Hiç kimse unutmasın.

Şampiyon Trabzonspor, geriye değil ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Kazandıklarını yitirmemeli ve çok güçlü bir yönetimle çok daha parlak günler görmeli.

Trabzon`u ve Trabzonspor’u seviyorum. Hakkınızı helal edin.