Resmi toplantılara AKP’liler çağrıldı

Devletin valileriyle AKP’liler arasında “pes” dedirten ilişkiler yeniden gündemde. Mardin Artuklu Üniversitesi’ne Tıp Fakültesi kurulması için üniversite kampüsünde yapılan istişare toplantısına, Vali Mahmut Demirtaş ve Rektör İbrahim Özcoşar’ın yanı sıra AKP İl Başkanı Faruk Kılıç ve AKP’li belediye başkanları da katıldı.

10 Ekim’de düzenlenen etkinliğe, akademisyenlerin değil de AKP İl Başkanı’nın katılması dikkat çekti. AKP Mardin İl Başkanlığı toplantıyı sosyal medyadan bir fotoğrafla paylaştı. Adıyaman’da da benzer görüntü yaşandı. Vali Mahmut Çuhadar’ın başkanlığında düzenlenen “Covid” zirvesine AKP’li milletvekilleri ve il yöneticileri katıldı. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere “Kimse bizi çağırmadı” dedi.