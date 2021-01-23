Restoran ve kafeler açılacak mı?

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE HEM VAKA SAYILARININ AZALMASI HEM DE AŞILAMANIN BAŞLAMASIYLA
ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ. UMUTLARIN ARTMASI İLE HERKES "KISITLAMALAR KALKAR MI?" SORUSUNUN YANITINI MERAK EDİYOR. BİLİM KURULU ÜYESİ NECMİ İLHAN İSE, "KISITLAMALAR KADEMELİ KALKABİLİR" DEDİ. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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