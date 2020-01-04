Restoranda porno izleyip cinsel organına dokunan adam tutuklandı

Yazan:
Alaturka Online
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Thomasville Polis Departmanı, cuma günü 21.30 sıralarında restorana bir ekip gönderdiklerini duyurdu.

Çalışanlar ve müşteriler polise Timothy Dugan adlı şahsın cep telefonundan porno izlediğini ve cinsel organına dokunduğunu söyledi.

Restoranda bulunan müşterilerde bazılarının 18 yaşından küçük olduğu ifade edildi.

Çalışanların restorandan attığı Timothy Dugan, polis tarafından yakınlardaki bir çalılık alanda yakalandı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre; zanlı Thomas Bölge Hapishanesi’ne atıldı.

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