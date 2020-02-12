Op. Dr. Deniz Algün'ün sunduğu Sağlık Masası'nda konuk Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Öncel'di. Programda retina hastalıkları ve tedavileri ele alındı. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Retina hastalıkları ve tedavileri – Sağlık Masası (12 Şubat 2020)