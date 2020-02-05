Reuters: ABD, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye ile istihbarat iş birliği programını durdurdu

ABD‘nin Türkiye ile yaptığı gizli askeri istihbarat iş birliği programını askıya aldığı belirtildi.

Reuters’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Ekim ayında başlayan Barış Pınarı Harekatı sonrasında bu kararın alındığı aktarıldı.

Söz konusu istihbarat paylaşımı, Türkiye’nin PKK’ya yönelik düzenlediği askeri operasyonlarda kullanılıyordu.

​Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Türkiye’nin PKK ile savaşını onlarca yıldır destekliyoruz. Politikamız gereği bu tür operasyonel konularla ilgili açıklama yapmıyoruz” dedi.

Reuters’a konuşan ve kimliklerinin gizli kalmasını talep eden ABD’li yetkililerden bir diğeri ise, anlaşma kapsamında Adana’daki İncirlik Üssü’nden havalanan İHA’ların PKK’lıların takibi ve tespitinde kullanıldığını söyledi.

‘Türk yetkili de doğruladı’

Haberde ayrıca, Türkiye’den bir Savunma Bakanlığı yetkilisinin konuyla ilgili açıklama yapmadığı ancak başka bir Türk yetkilinin söz konusu programın askıya alındığını doğruladığı bilgisine yer verildi.