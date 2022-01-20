Reuters duyurdu: Türkiye ve Katar, Kabil Havalimanı konusunda anlaştı

Türkiye ve Katar arasında Kabil Havalimanı’nda güvenliğin sağlanması konusunda bir mutabakat sağlanırken, diğer detaylarla ilgili görüşmelerin yürütüldüğü belirtildi.

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Türk diplomatik kaynakları gündemdeki gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamada bulunurken, Afganistan’daki gelişmelerle ilgili bilgi veren bir kaynak “Güvenliği dışarıda Taliban, içeride ise (Kabil Havalimanı’nı) kim işletiyorsa onun sağlaması bekleniyor. Süreç yapıcı bir şekilde devam ediyor” dedi.

Reuters’ta yer alan habere göre, kaynaklar ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkta iki tarafın da Türkiye’nin arabuluculuğuna sıcak baktıklarını ifade etti. Kaynaklar ayrıca İsrail ile değişik diplomatik seviyelerde görüşmelerin sürdüğünü de belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye resmi ziyaret düzenleyebileceğini, iki ülkenin İsrail doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya götürmeyi değerlendirebileceğini ifade etmişti. Kaynaklar bununla ilgili net bir takvim olmadığını kaydetti.

Geçtiğimiz ay Afganistan’ın başkenti Kabil’e ulaşan Türk-Katar heyeti, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı başta olmak üzere diğer 4 havalimanının işletilmesi konusunda Afganistan tarafı ile prensipte mutabakata varmıştı.

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