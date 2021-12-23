Reuters: Hükümet dolar/TL’nin 9 seviyesine düşmesini bekliyor

Reuters, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde hükümetin dolar/TL kurunun 9’a inmesi yönünde beklentisi olduğunu aktardı.

Sozcu.com.tr

Hazine, kur korumalı mevduat planı ile Dolar/TL’de yaşanan düşüşün sürmesini hedefliyor

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan kaynakların aktardığına göre, Hazine geçen hafta para birimindeki çöküşü tersine çevirmek için iddialı ama riskli bir plan üzerinde çalışıyordu.

Yetkililer, TL mevduatlardaki döviz kayıpları için devlet garantisi sağlama fikrinin 2018’deki son döviz krizinde de gündeme geldiğini, ancak riskler nedeniyle o sırada rafa kaldırıldığını aktardı.

9 BEKLENTİSİ

Kaynaklar, 18’in üstüne kadar çıkan Dolar/TL kurundaki durumun sürdürülebilir olmadığını ve bu kur seviyelerinin sorunlu ve saçma seviyeler olduğunu belirtti. Reuters’a bilgi veren bir kaynak, “Dolar 9 civarına düşebilirse, bu iyi bir seviye olur” dedi.

İkinci bir kaynak ise, hükümetin Dolar/TL değerlemesinin 9 civarına düşmesini umduğunu ifade etti. Ancak yetkili, kurun önümüzdeki bir kaç aylık dönemde 12-14 seviyeleri arasında kalacağı yönünde tahminde bulundu.

Hükümetin eylül ayı başında açıkladığı Orta Vadeli Program’daki 2022 ortalama dolar/TL kuru beklentisi de 9,27 idi

BERAT ALBAYRAK KARŞI ÇIKMIŞTI

Bu kaynak, Hazine ekibinin çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ancak 2018’de üzerinde çalışılan mevduat planına karar verdiğini açıkladı. Kaynak, o sırada dönemin Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın bu plana karşı çıktığını belirtti.

Analistler ve bankacılar, liradaki değerlenmenin tersine dönmesi durumunda, hükümetin ve merkez bankasının kayıpları karşılamakta zorlanabileceğini, bunun da enflasyonu artırabileceğini belirtti.

Reuters’a bilgi veren üçüncü bir yetkili, “Bu adımlar enflasyon riskini artıracak ancak bu durum önümüzdeki dönemde telafi edilebilir. Harekete geçmemek çok daha ciddi ve onarılamaz riskler doğurabilirdi.” dedi.

Dördüncü kaynak ise kabinenin geçen hafta Hazine, ilgili bürokratlar ve cumhurbaşkanlığının yapılan çalışmalara imza atması gerektiğine dikkat çekti.

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