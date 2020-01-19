Reuters kritik zirve öncesinde bu kareleri paylaştı: Berlin’de Türk bayrakları dalgalanıyor

Arap Baharı’nın ardından şiddetin ve çatışmaların bitmek bilmediği Libya’da çözüm için bugün gözler Almanya’nın başkenti Berlin’de… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de aralarında olduğu çok sayıda lider bugün Almanya’ya ulaştı.

Görüşmede gözler Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başkanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter’de olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gittiği Berlin’de güvenlik önlemleri artırılırken Reuters haber ajansı çok sayıda fotoğraf servis etti. Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemeye gelen çok sayıda gurbetçi görülüyor.

Fotoğraflarda Potsdamer Platz’ta toplanan kalabalık ellerindeki Türk bayraklarını sallarken görüntüleniyor. Zirveye katılmak için Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Erdoğan, kalacağı otelin önünde kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra otele giriş yaptı.

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CEZAYİRLİ MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ

Sabah saatlerinde Berlin’e ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamındaki ikili temasları çerçevesinde Ritz Carlton Otel’de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi. Zirvede Libya’da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın hızla tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.

Berlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve heyetiyle birlikte masaya oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Libya Ulusal Mutabakat BaşbakanI Fayiz es Sarrac ile bir araya geldi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan es Sarrac ile görüştü.