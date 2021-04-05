Reuters: TCMB’nin yeni başkanı Kavcıoğlu üzerinde baskı oluştu

Tüketici enflasyonu yüzde 16,19 ile son 22 ayın zirvesine yükselirken, Reuters haber ajansı, enflasyondaki yükselişin Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu üzerinde baskı yarattığı yorumunda bulundu.

Haberde, “Türkiye’de enflasyon 2019 ortasından sonraki ilk kez martta yüzde 16’yı aştı. Bu durum, sürpriz atama sonrasında sıkı para politikasını devam ettirmesi konusunda TCMB’nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu üzerinde baskı yarattı” ifadelerine yer verildi.

AĞBAL SONRASI TL YÜZDE 12 DEĞER KAYBETTİ

Reuters anketindeki beklentinin yüzde 16,11, şubat enflasyonunun yüzde 15,61 olduğu hatırlatılan haberde, son dört senenin büyük kısmında enflasyonun çift hanede kaldığı, resmi hedef olan yüzde 5’in çok üzerinde seyrettiği hatırlatıldı.

TCMB’nin önceki başkanı Naci Ağbal’ın 18 Mart’ta politika faizini yüzde 17’den yüzde 19’a çıkardığını ve iki gün sonra kovulduğuna işaret edilen haberde, Ağbal sonrasında TL’de yüzde 12 değer kaybı görüldüğünü aktardı.

KAVCIOĞLU BANKACILARLA FARKLI KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki yıldan kısa bir sürede dört TCMB Başkanını kovduğunu, bu adımların Türkiye’nin para politikası güvenilirliğine zarar verdiğini ve TL’de uzun süreli değer kaybını beraberinde getirdiğini hatırlatan Reuters, tüm bunların da enflasyonu yükselttiğini vurguladı.

TCMB’nin yeni başkanı Kavcıoğlu’nın geçmişte sıkı para politikasını eleştirdiğini, Erdoğan gibi “yüksek faizin enflasyona neden olacağı” yönündeki alışılmadık görüşü dile getirdiğini ancak atama sonrasında yatırımcılar ve bankacılarla toplantısında yüksek enflasyon nedeniyle faizlerin yüksek kalması gerektiğini söylediğini aktaran ajans, Goldman Sachs’ın enflasyonda önümüzdeki aylarda yüzde 18 ile zirvenin görüleceği tahminini aktardı.

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